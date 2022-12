3DS OUTSCALE fait confiance à BSO pour optimiser son infrastructure réseau mondiale

décembre 2022 par Marc Jacob

Dans le cadre du développement de son activité, 3DS OUTSCALE, marque cloud de Dassault Systèmes, était à la recherche d’un partenaire de confiance pour opérer son infrastructure réseau, un acteur capable de lui fournir une connectivité réseau internationale performante et résiliente, en interconnectant ses data-centers dans le monde entier. Afin de mener ce projet à bien, 3DS OUTSCALE a choisi BSO. Ce choix a été motivé par la connaissance du marché et l’expérience de BSO dans la construction de solutions d’infrastructure réseau haute-disponibilité pour business et applications critiques, notamment auprès d’acteurs exigeants du monde du trading ou de la technologie.

Pour répondre aux objectifs business et opérationnels de 3DS OUTSCALE, BSO a mis en place une solution sur-mesure constituée de circuits réseau longue distance, performants et redondants. Ainsi, les datacenters européens, américains et asiatiques de OUTSCALE, s’interconnectent et forment un réseau mondial robuste et hautement sécurisé.

“Nos équipes ont su proposer une offre sur-mesure adaptée aux besoins spécifiques d’OUTSCALE. Nous les avons accompagnés dans la mise en place d’un backbone mondial, reliant tous leurs points de présence dans le monde. Ainsi, OUTSCALE est désormais en capacité de fournir à ses clients une architecture réseau fiable et performante basée sur des technologies de dernière génération. ” Thomas Lanaute, Sales Director Continental Europe de BSO

En tant que fournisseur positionnant l’Excellence au cœur de son ADN, 3DS OUTSCALE, a donc souhaité sélectionner un partenaire opérateur garantissant la sécurité et la fiabilité de ses services réseau. Spécialiste de la connectivité haute-disponibilité et ultra-low latency, BSO est l’un des rares acteurs français à proposer un tel niveau de SLAs.

Les équipes de 3DS OUTSCALE garantissent un service de qualité à ses clients, en s’appuyant notamment sur un réseau mondial doté d’une grande diversité comme celui de BSO (+240 points de présence dans le monde). En cas de problème sur l’un des liens, ce réseau bénéficie de la technologie self-healing offerte par BSO redirigeant la connexion vers un autre lien fonctionnel.

Enfin, l‘un des secrets de la longévité de la collaboration entre 3DS OUTSCALE et BSO réside dans la capacité de BSO à pouvoir fournir des services d’infogérance complémentaires à l’infrastructure réseau. Ainsi, l’expertise de BSO permet de gérer, optimiser et améliorer les performances et fonctionnalités du réseau à l’étranger de 3DS OUTSCALE.