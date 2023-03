HID en charge des billets intelligents de la Coupe du monde FIFA 2022™ pour la 3e édition consécutive

décembre 2022 par Marc Jacob

Avec huit stades implantés dans cinq de ses villes, le Qatar attend au total plus de 1,2 million de visiteurs venus pour la Coupe du monde du 20 novembre au 18 décembre 2022. La contrefaçon de billets étant une préoccupation majeure pour les organisateurs, la FIFA s’est adressée à HID pour pouvoir imprimer environ 2 millions de billets papier comportant des éléments de sécurité uniques, à commencer par l’incrustation d’une étiquette RFID (Radio Frequency Identification).

Contrairement aux billets comportant un code-barre, qui sont plus faciles à contrefaire, la technologie RFID communique l’identité unique d’un billet et de son détenteur à l’aide d’ondes radio. Et parce que les lecteurs RFID n’ont pas besoin de lire les informations en étant positionnés exactement en face du billet, à la différence des lecteurs de code-barre, la validation du billet peut se faire de plus loin, ce qui permet d’accélérer le processus de contrôle des entrées. Une fonctionnalité précieuse au vu de la foule venue assister aux rencontres de la Coupe du monde de la FIFA™.

« Nous sommes enchantés de voir nos solutions pour billets intelligents participer à l’expérience des fans de football, à l’occasion de l’une des compétitions les importantes et les plus suivies du monde » souligne Björn Lidefelt, EVP et Directeur de HID. « C’est précisément le but d’une technologie : rassembler le monde entier pour un événement tel que la Coupe du monde. »

Dans le cadre de sa mission, HID fournit également une solution de personnalisation des billets sécurisés, notamment des kiosques en self-service pour les places réservées aux journalistes, des espaces d’impression des billets personnalisés à la volée, des milliers de lecteurs portatifs et une assistance sur site pendant chaque match. HID met aussi à disposition une Plate-forme de gestion des événements (EMP) qui livre en temps réel des informations et du reporting via plusieurs tableaux de bord intuitifs. Ce dispositif aide les responsables de la sécurité et les organisateurs à surveiller et piloter à distance chaque rencontre à tous les niveaux, qu’il s’agisse de la circulation de la foule à chaque point d’accès ou de l’accréditation des journalistes.

Une solution innovante au potentiel illimité

HID a par ailleurs été chargé de mettre en place un périmètre de contrôle des accès élargi autour de chaque stade et lieux d’entraînement situés au Qatar. Pour ce faire, des centaines de portes d’accès ont été équipées d’une nouvelle technologie de booster d’ultra-hautes fréquences (UHF) HID, faisant l’objet d’un dépôt de brevet, qui accompagne les lecteurs UHF afin de renforcer les capacités de lecture des étiquettes RFID dans les cas d’usages un peu plus complexes. Les unités ont été intégrées à la console EMP HID pour suivre en temps réel les événements et surveiller le bon fonctionnement du système. Des dispositifs automatisés afin de garantir une fluidité optimale de la foule entrante et sortante, mais aussi d’offrir la meilleure expérience possible aux fans de football.

« Il est essentiel pour les organisateurs de disposer de données en temps réel lorsque les détenteurs de billets entrent et sortent du périmètre de sécurité, car cela permet d’offrir la meilleure expérience possible aux fans et aux personnes accréditées, tout en sachant laquelle des portes d’accès doit être surveillée de plus près à des fins de gestion de la foule ou en cas d’évacuation d’urgence » explique Cesare Paciello Vice-président de HID en charge des Evénements et des solutions de mobilité pour technologies d’identification et chef du projet.