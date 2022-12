Atos devient partenaire technologique officiel de l’UEFA National Team Football jusqu’en 2030

décembre 2022 par Marc Jacob

Dans un monde de plus en plus connecté, les compétitions de football sont aujourd’hui plus largement diffusées à travers l’Europe et au-delà, ce qui engendre autant de défis technologiques. L’UEFA s’appuiera sur un partenaire fort pour y faire face et ainsi offrir aux supporters toujours plus d’efficacité et d’innovation. Dans le cadre de cet accord, Atos aidera l’UEFA à gérer, améliorer et optimiser son paysage technologique complexe et ses opérations dans le but d’organiser et de couvrir les prochaines compétitions internationales et intercontinentales de football dans les années à venir – telles que l’UEFA EURO, les finales de la Ligue des Nations de l’UEFA, les éliminatoires du Championnat d’Europe, les Championnats des moins de 21 ans, et l’EURO de Futsal.

Atos capitalisera sur son expérience dans le secteur du sport afin d’atteindre ces objectifs. Grâce à son expertise technologique et sa fine connaissance de l’écosystème sportif mondial, Atos est capable de gérer des données et des systèmes informatiques critiques lors de grandes manifestations sportives.

Partenaire informatique mondial des Jeux olympiques, Atos travaille actuellement à la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Atos est également le fournisseur officiel de services technologiques et numériques des Comités olympiques européens pour les Jeux européens jusqu’en 2027.

Proposer une solution informatique complète et sécurisée de bout en bout

Atos aura pour mission de maintenir et de faire évoluer le paysage applicatif critique de l’UEFA en vue de couvrir les principales compétitions internationales de football de l’UEFA. Atos apportera également son expertise dans le domaine des sports et des grands événements afin de soutenir l’UEFA dans toutes les activités liées à la planification, à l’organisation et aux opérations informatiques.

L’UEFA organise certains des événements sportifs les plus prestigieux et les plus regardés au monde. La cybersécurité est aujourd’hui essentielle pour offrir la meilleure expérience possible à toutes les parties prenantes. Atos sera responsable de la gestion et de la sécurisation de l’environnement cloud hybride sous-jacent, ainsi que de l’infrastructure requise pour héberger les services, applications et données de l’UEFA. Atos s’appuiera sur ses solutions de cybersécurité de renommée internationale – de la gestion des identités et des accès à des services de détection et de réponse avancées aux incidents – pour anticiper, surveiller et remédier en temps réel à toutes les menaces potentielles.

Outre les activités liées à l’organisation des manifestations de l’UEFA, Atos fournira une gamme complète de services pour optimiser les opérations informatiques de l’UEFA et améliorer l’expérience utilisateur interne : gestion de l’environnement de travail numérique (Digital workplace), soutien aux utilisateurs et solutions réseau. Atos travaillera en étroite collaboration avec l’UEFA dans tous ces domaines pour soutenir sa stratégie opérationnelle et renforcer l’efficacité et l’innovation de son environnement informatique, au bénéfice des supporters et de la famille du football en Europe.

« Nous sommes heureux d’entrer dans une nouvelle phase de croissance technologique grâce à ce partenariat avec Atos et nous nous réjouissons de travailler aux côtés des équipes d’Atos pour les années à venir, » déclare Stéphane Igolen, Directeur des services et de la gestion, UEFA.

« Le monde ne cesse d’accélérer sa numérisation. Avec Atos comme partenaire technologique, nous nous assurons de disposer de toute l’expertise technologique nécessaire pour offrir avec succès nos compétitions à des millions de fans dans le monde entier, » précise Guy-Laurent Epstein, Directeur marketing, UEFA.

« Je me réjouis qu’Atos écrive une nouvelle page de son histoire dans le sport. Le football est le sport le plus populaire en Europe, et nous sommes résolus à le rendre toujours plus visible et accessible en collaborant avec l’UEFA pour accélérer sa transformation numérique. Ce nouveau partenariat représente une victoire majeure pour Atos, qui prouve que notre Groupe détient tous les atouts requis pour travailler main dans la main avec de nouveaux clients sur le long terme », déclare Nourdine Bihmane, Co-CEO en charge de Tech Foundations, Atos.

« Nos équipes tireront parti de leur expertise dans le domaine du cloud, de la cybersécurité, de l’intégration, de la souveraineté numérique et des services de gestion de l’environnement de travail numérique pour gérer et moderniser l’architecture numérique de l’UEFA afin qu’elle puisse proposer des manifestations exceptionnelles à tous les supporters de football. Aujourd’hui, une nouvelle épopée sportive et technologique commence ! » ajoute Patrick Adiba, CEO Major Events et Chief Revenue Officier de Tech Foundations, Atos.