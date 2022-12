Value IT choisit Menaya pour protéger ses clients des cyberattaques

décembre 2022 par Marc Jacob

Value IT, qui a pour objectif de faire de l’IT de ses clients le catalyseur de leur croissance, propose des solutions allant des infrastructures aux services managés en passant par le Cloud et l’hébergement, le collaboratif, les télécoms et Internet. Conscient que la pérennité passe par l’intégrité des systèmes et des données, Value IT avait également dans son portfolio des solutions de sécurité.

A travers ce partenariat avec Menaya, Value IT va permettre à ses clients d’aller encore plus loin en leur proposant une solution complète permettant de détecter, analyser et surveiller les

cyber-risques en continu. Agile et d’une extrême simplicité d’utilisation, à la manière d’un « hacker éthique virtuel », elle ne requiert qu’un minimum d’intervention humaine. Elle décrypte et analyse en temps réel les menaces, assurant ainsi une cybersécurité fiable et sans rupture. Cette démarche réunissant un acteur de la transformation digitale et un expert de la cybersécurité est une innovation à part entière. Elle répond à un besoin de marché fort, jusqu’à présent encore peu identifié.

« Nous sommes ravis d’avoir signé ce partenariat avec Value IT. Notre offre en cybersécurité va étoffer un portfolio qui couvrait l’ensemble du Système d’Information mais surtout apporter à Value IT une solution performante capable de sécuriser l’ensemble de ces briques dans un univers digital à la fois extrêmement instable et dangereux. » Avi Bartov, fondateur de Menaya

« La sécurité des systèmes d’information de nos clients est au cœur de nos préoccupations. En effet, compte tenu de la multiplication du nombre de cyberattaques, la cybersécurité est désormais un enjeu stratégique pour toutes les entreprises, quelles que soient leur taille et leur activité. Sachant que 75% des cyber attaques sont imputables à des acteurs malveillants extérieurs aux sociétés, nous sommes heureux de pouvoir offrir aux PME et ETI une solution simple et efficace de détection, d’analyse et surveillance de leurs risques en cybersécurité. Menaya complète nos offres autour de la sécurité et nous permet d’offrir à nos clients un service de qualité à 360° » Jérémy Orlowski, président de Value IT

La solution Menaya comporte 3 volets :

• Cyber Web Détection : une combinaison automatisée de technologies pour identifier les vulnérabilités des applications Web, ainsi que les logiciels malveillants dangereux (Malware Detection et Web Application Scanner).

• Cyber Securtiy Rating : une cartographie des risques cyber basée sur plus de 20 composants et 400 contrôles pour évaluer l’exposition cyber et ses conséquences.

• Cyber Remédiation : des rapports de vulnérabilités permettant une remédiation facilement applicable. En complément et grâce à son écosystème de partenaires, Menaya accompagne ses clients dans l’application des remédiations.