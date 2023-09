France Num présente son baromètre annuel sur la transformation numérique des TPE et PME

septembre 2023 par France Num

France Num a présenté les résultats de la 4e édition de son baromètre annuel à Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme et à Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique.

Chaque année, le baromètre France Num interroge un échantillon significatif de TPE et PME françaises, de tous les secteurs d’activités et de toutes les régions confrontées aux enjeux de transformation numérique. En deux ans le nombre de répondants a triplé : cette année 9 453 entreprises ont répondu à l’enquête (dont 6 110 TPE) contre 4 671 en 2022 et 2 796 en 2021.

Outre cet élargissement significatif du panel, le baromètre de 2023 fait preuve de nouveauté en renforçant l’intégration des priorités du Gouvernement dans son questionnaire avec deux nouvelles rubriques : le numérique durable et l’utilisation des données (data) et de l’intelligence artificielle (IA).

Baromètre 2023 : les chiffres à retenir

Cette année la conviction des TPE et PME s’érode sensiblement, le taux d’entreprises estimant que le numérique représente un bénéfice réel est légèrement en baisse à 76% (- 5 points), malgré de fortes variations sectorielles. Cela peut s’expliquer, entre autres, par la difficulté à générer des profits avec le numérique, en effet seulement 39% des TPE PME pensent que le numérique le permet. Par ailleurs la capacité à capter la clientèle via internet varie fortement d’un secteur à l’autre : si au moins 5% des clients sont issus d’internet pour la moitié des TPE et PME, cette proportion s’élève à 79% pour le secteur Hébergement, restauration et à 68% pour le secteur Services à la personne. En outre, les entreprises françaises investissent moins dans les solutions de visibilité ou de vente en ligne (site web, réseaux sociaux, sites e-commerce) que dans les solutions de gestion, de facturation et de paiement auxquelles elles portent un intérêt croissant. En effet, 90% d’entre elles ont au moins un outil de gestion. Le recours à ce type de solution varie selon la taille de l’entreprise, au total 69% ont un outil de gestion de la facturation et ce chiffre bondit à 84% pour les PME de plus de 10 salariés.

Par ailleurs les bénéfices attendus sont contrebalancés par les craintes engendrées par l’utilisation des outils numériques. De fait 48% (+4 points) des entreprises interrogées craignent de perdre et/ou se faire pirater leurs données.

Ces inquiétudes pourraient expliquer que 81% des TPE PME préfèrent acheter des services auprès de prestataires français dont 56% privilégient des prestataires locaux proches géographiquement de l’entreprise. Cette préférence locale monte à 63% pour l’industrie et la fabrication artisanale. Le secteur Nouvelles technologies (NTIC) est moins sensible à la nationalité des prestataires de services (- 10 points).

Les TPE et PME continuent en outre d’investir dans le numérique à hauteur d’au moins 1000 euros par an pour 40% d’entre elles et 71% ont l’intention de mener des projets numériques dans les 2 prochaines années (+4 points).

Ecoresponsabilité numérique, intelligence artificielle et données : de nouveaux enjeux de politiques publiques intégrées dans le Baromètre 2023

L’édition du baromètre de cette année est par ailleurs marquée par deux nouveautés majeures : la prise en compte de l’impact environnemental des usages numériques et l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et des données. La prise en considération de ces sujets s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de mener une réflexion sur les enjeux liés à l’IA ainsi qu’à la protection des données dans le cadre de ses stratégies nationales. Le numérique responsable fait également l’objet d’une stratégie nationale lancée en juillet 2023 afin de concilier innovation et transitions énergétique et environnementale. A ce titre France Num a interrogé les TPE et PME afin de mesurer leur sensibilisation à ces enjeux majeurs.

Les solutions d’IA et data restent peu utilisées par ces entreprises, elles sont 5% à utiliser des solutions d’intelligence artificielle mais ce chiffre double pour les services à la personne. Elles semblent porter un intérêt plus vif pour les solutions d’analyse de données, 11% y ayant recours avec une proportion qui s’élève à 16% des TPE PME dans le secteur du commerce.

Enfin, la notion de numérique durable est largement partagée par l’ensemble des entreprises et 42% mettent déjà en œuvre des actions en faveur de la sobriété numérique tandis que 15% prévoient de le faire au cours des 12 prochains mois.

Une professionnalisation de l’accompagnement à la transformation numérique qui témoigne de l’efficacité des politiques menées

Depuis 2018, le dispositif France Num, piloté par la Direction générale des Entreprises (DGE), facilite la transformation numérique des TPE et PME en s’appuyant sur un réseau de partenaires dont les Régions, sur plus de 2 000 experts numériques référencés, les « Activateurs France Num », et en proposant des formations gratuites financées par le plan de relance ainsi que des diagnostics numériques menés par les CCI et les CMA.

La 4e édition du baromètre permet de constater une professionnalisation de l’accompagnement à la transformation numérique des TPE et PME dont 36% des dirigeants se tournent vers leurs réseaux professionnels au moment de se faire conseiller (+4 points). Certains gardent pour réflexe de demander de l’aide à leurs réseaux personnels, mais ils ne sont désormais que 13%, soit -8 points par rapport à l’an dernier. Cette tendance témoigne des résultats concrets d’une politique d’accompagnement ciblée menée notamment par la Direction générale des Entreprises (DGE) au travers de nombreux dispositifs tels que France Num. Plus de 200 000 TPE PME ont pu être accompagnées par France Num depuis 2020.

Ainsi, France Num poursuit son objectif d’intégrer le numérique dans la gestion quotidienne et la stratégie des TPE et PME.