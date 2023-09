Évaluation MITRE Engenuity ATT&CK : SentinelOne® obtient un score de 100 % en matière de prévention et de détection

septembre 2023 par SentinelOne

SentinelOne (NYSE : S) vient de publier les résultats de sa 5è série d’évaluations MITRE Engenuity ATT&CK® et l’entreprise se place, à nouveau, en tête des fournisseurs. Pour la 4è année consécutive, SentinelOne Singularity XDR affiche un score de 100 % en matière de prévention et de détection ainsi que zéro délai de détection et ce sans modification de configuration. Ces résultats démontrent la capacité unique de la plateforme Singularity à se défendre de manière autonome contre les menaces les plus complexes, dès son déploiement.

Cette 5è série a permis d’évaluer les capacités des produits de 30 fournisseurs face au comportement de cyberattaquants inspiré par Turla (G0010). SentinelOne Singularity a affiché les résultats suivants :

– 100% de protection sur tous les systèmes d’exploitation (13 des 13 tests ATT&CK de MITRE) : Les attaques sont rapides mais SentinelOne Singularity détecte les activités malveillantes en temps réel et prend des mesures autonomes pour les stopper et y remédier plus rapidement.

– 100% de détection (18 des 18 étapes de l’attaque) : Dans le paysage des menaces actuelles, résoudre les problèmes après qu’ils se sont produits ne suffit pas. SentinelOne Singularity est intelligent et agile, et se met constamment à jour pour protéger l’ensemble de l’entreprise contre les attaques d’aujourd’hui et à venir.

– 100% en temps réel (0 délai) : Grâce à une vue complète et unifiée des données de sécurité dans toute l’entreprise, SentinelOne Singularity XDR a dépassé ses performances en matière de détection des menaces, sans aucun délai.

– 100% réaliste (0 changement de configuration) : Testé sans aucune modification postérieure de configuration, SentinelOne Singularity fournit des informations concrètes aux défenseurs, car dans le monde réel, il est impossible de re-tester ses capacités de défense.