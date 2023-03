Docaposte recrute Guillaume Poupard en tant que Directeur général adjoint et membre de son comité exécutif

décembre 2022 par Marc Jacob

Guillaume Poupard aura pour mission, à compter du 1er janvier 2023, de contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique de Docaposte dont l’ambition est de devenir, d’ici 2030, l’acteur référent des services de confiance et de sécurité numériques en France et en Europe.

Déjà implanté sur trois continents (Europe, Amérique du Nord et du Sud, Afrique du Nord) et seize pays, Docaposte, la filiale numérique du groupe La Poste, engage une nouvelle étape de son plan de développement de ses activités à l’international avec la nomination de Guillaume Poupard qui aura en charge le pilotage et la mise en œuvre de cette ambition, en ciblant prioritairement l’Europe.

Pour Docaposte, l’Europe représente un levier de croissance important pour ses solutions de confiance et de sécurité numériques (identification/authentification, signature, archivage, cloud, …) dans un contexte de renforcement de la réglementation sur les données, les technologies et les infrastructures.

Guillaume Poupard souligne que « le développement d’un numérique de confiance, performant et respectueux de nos valeurs est un enjeu majeur pour nos concitoyens, nos administrations et nos entreprises. J’ai eu la chance d’y contribuer pendant de nombreuses années au sein de l’Etat, notamment à la tête de l’ANSSI pendant plus de 8 ans, en partenariat avec l’ensemble de l’écosystème français. Je suis aujourd’hui ravi de poursuivre cette aventure chez l’acteur engagé et ambitieux qu’est Docaposte afin de contribuer à développer et proposer des solutions répondant à des enjeux majeurs pour la France et l’Europe. »

Pour Olivier Vallet, Président directeur général de Docaposte, « l’arrivée de Guillaume Poupard au sein de comité exécutif de Docaposte est une chance pour l’entreprise et illustre la dimension prise par Docaposte ces dernières années sur le marché de la confiance numérique et concrétise notre démarche de développement volontariste à l’échelle de l’Europe. L’expertise et l’expérience de Guillaume Poupard en matière de cloud et de cybersécurité représentent des atouts précieux pour Docaposte dans la réalisation des objectifs ».

Polytechnicien (promotion X92) et docteur en cryptologie, Guillaume Poupard, 50 ans, débute sa carrière en tant de chef du laboratoire de cryptologie de la Direction centrale de la sécurité des systèmes d’information (DCSSI) qui deviendra, en 2009, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

En 2005, il rejoint le ministère de la Défense où il se spécialisera dans la cyberdéfense, avant d’intégrer en 2010 la Direction générale de l’armement (DGA) en tant que responsable des pôles sécurité des systèmes d’information et cyberdéfense. En 2014, il est appelé à prendre la direction générale de l’ANSSI, fonction qu’il occupera jusqu’à fin de l’année 2022.

Dans un contexte de cybermenaces croissantes, Guillaume Poupard aura notamment, au cours de ces 8 dernières années, joué un rôle clé dans l’évolution de la stratégie de la France sur la cybersécurité et contribué au développement de l’ANSSI qui compte désormais plus de 600 experts de haut niveau dans tous les domaines de la cybersécurité (technique, opérationnel, stratégique, réglementaire…) et fédéré un écosystème national d’acteurs publics et privés sur les questions de cybersécurité.