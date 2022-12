Cellebrite Endpoint Inspector inclut une fonctionnalité de collecte des données d’applications professionnelles stockées sur le cloud

décembre 2022 par Marc Jacob

Cellebrite DI Ltd. annonce le lancement d’une fonctionnalité de collecte des données d’applications professionnelles stockées sur le cloud. Cette nouvelle fonctionnalité de Cellebrite Endpoint Inspector vise à améliorer les capacités d’enquête et de eDiscovery des entreprises, en leur permettant de recueillir à distance les données d’applications informatiques, mobiles et cloud via une plateforme unifiée.

L’ajout de la collecte des données d’applications professionnelles cloud à Cellebrite Endpoint Inspector devrait aider à réduire le temps et les coûts associés à la collecte de données à partir d’applications telles qu’Office365, Google Workspace, Slack et Box, en permettant aux enquêteurs de lancer plusieurs collectes à partir de nombreuses sources de données professionnelles utilisées par le personnel. Grâce à notre capacité de collecte unifiée et à l’ajout à Endpoint Inspector de la collecte de données d’applications cloud, les clients disposeront d’un outil unique pour toutes les sources de collecte.

Le recueil de données d’applications professionnelles cloud vise à permettre aux enquêteurs de rechercher et consolider les données, dresser un tableau complet de la situation, mettre en évidence des informations exploitables et de découvrir la vérité. En outre, le recueil des données d’applications professionnelles cloud utilise les capacités de collecte intelligente pour recueillir uniquement les données nécessaires, tout en garantissant leur sécurité et leur confidentialité à chaque étape des opérations.