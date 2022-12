Red Hat, Inc. annonce l’extension de son portefeuille d’offres open source disponibles sur la Marketplace AWS

décembre 2022 par Marc Jacob

Red Hat, Inc. annonce l’extension de son portefeuille d’offres open source disponibles au grand public sur la Marketplace AWS, catalogue numérique qui rassemble les offres d’éditeurs logiciels indépendants afin de faciliter la recherche, le test, l’achat et le déploiement de solutions qui s’exécutent sur Amazon Web Services (AWS). Conformément à l’engagement de Red Hat d’offrir à ses clients choix et flexibilité sur l’ensemble du cloud hybride ouvert, il est désormais possible d’utiliser des fonds engagés sur AWS afin d’acheter et de tirer avantage des offres Red Hat directement via la Marketplace AWS. Cela permet de faciliter le parcours de transformation numérique des entreprises et de renforcer l’efficacité de leurs opérations, tout en leur donnant les moyens de mieux répondre aux exigences d’un marché en constante évolution.

Selon Gartner®, « d’ici 2025, 51 % des dépenses informatiques dans ces quatre catégories [logiciel d’application, logiciel d’infrastructure, services pour les processus d’entreprises et infrastructure système] ne porteront plus sur des solutions traditionnelles, mais sur le cloud public, alors que cette proportion n’est que de 41 % en 2022. » 1 Red Hat est consciente du fait que, pour faire face à ces évolutions, il faut pouvoir répondre aux besoins des clients sur n’importe quel emplacement, qu’il s’agisse du datacenter, de la périphérie des réseaux ou des clouds publics.

Dans cette perspective, Red Hat étend son portefeuille de technologies open source pour le cloud hybride disponibles au grand public sur la Marketplace AWS. Toute entreprise qui cherche à établir des fondations open source dans le cloud peut désormais faire appel à des solutions proposées directement par Red Hat.

Red Hat Cloud Services sur la Marketplace AWS

Alors que les entreprises cherchent à faire face à la complexité opérationnelle croissante et à répondre aux demandes des utilisateurs via des services cloud, Red Hat continue à mettre au point des services managés qui permettent de satisfaire de multiples exigences liées au cloud hybride. Red Hat OpenShift Data Science est désormais accessible sur la Marketplace AWS, en lancement limité avec une disponibilité générale complète qui devrait intervenir au cours de semaines à venir. Red Hat OpenShift Data Science est un service entièrement managé, pris en charge par Red Hat OpenShift Service sur AWS (ROSA), qui offre aux data scientists et aux développeurs une plateforme d’intelligence artificielle et de Machine Learning (AI/ML) puissante et cohérente afin de mettre au point des applications intelligentes. Conçu sur la plateforme Kubernetes d’entreprise leader sur le marché et soutenu par un écosystème partenaire robuste, Red Hat OpenShift Data Science inclut des fonctionnalités supplémentaires, telles que :

● Des capacités de Machine Learning Operations (MLOps), dont une interface utilisateur étendue pour les projets de Machine Learning afin de renforcer la collaboration, ainsi que la conception et la mise à disposition de modèles par et pour les data scientists.

● Le logiciel NVIDIA AI Enterprise, une solution dotée d’une certification Red Hat OpenShift, qui inclut des technologies favorisant le déploiement, la gestion et la mise à l’échelle rapide des charges de travail d’IA.

● Un support pré-intégré de Pachyderm afin de concevoir et de mettre à l’échelle des pipelines de ML conteneurisés orientés données grâce à une traçabilité qui repose sur le versionnage automatique des données. En proposant un support pour Red Hat OpenShift Data Science, Pachyderm rejoint ainsi d’autres partenaires leaders dans le domaine de l’IA/ML, dont Anaconda, IB, Intel et Starbust.

En outre, Red Hat OpenShift Streams for Apache Kafka est également disponible au grand public sur la Marketplace AWS. Conçu pour permettre aux développeurs de créer, de découvrir et de connecter des flux de données en temps réel plus facilement, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, Red Hat OpenShift Streams for Apache Kafka donne aux développeurs la possibilité de se concentrer sur la conception plus rapide de meilleures applications, sans avoir à se soucier des exigences sous-jacentes liées à la collecte et au traitement des données.

Des fondations Linux flexibles et ouvertes sont essentielles à la transformation du cloud hybride et Red Hat Enterprise Linux offre une base de travail à de nombreuses entreprises qui souhaitent évoluer pour faire du numérique leur priorité majeure. De nombreuses offres Red Hat Enterprise Linux sont désormais disponibles directement sur la Marketplace AWS, notamment :

● Red Hat Enterprise Linux for Workstations sur AWS : récemment lancée, elle offre une expérience Red Hat Enterprise Linux for Workstations optimisée pour les charges de travail high-end, telles que la visualisation de données, l’animation ou les effets visuels, l’imagerie médicale et bien d’autres encore, sans que les utilisateurs aient besoin d’installer du matériel ou de libérer de l’espace. Red Hat Enterprise Linux for Workstations est disponible sur la Marketplace AWS pour les instances de processeur graphique avec NVIDIA RTX Virtual Workstation pour les charges de travail de design et de visualisation alimentées par les processeurs graphiques NVIDIA Data Center. Red Hat Enterprise Linux for Workstations est disponible sur la Marketplace AWS et prend en charge les pilotes GRID and Tesla.

● Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions fournit une base de système d’exploitation conçue spécifiquement pour répondre aux besoins liés aux charges de travail SAP, telles que S/4HANA et SAP HANA.

En outre, des images Red Hat Enterprise Linux préconfigurées et optimisées pour certaines charges de travail spécifiques sont également disponibles, y compris pour Red Hat Enterprise Linux 8 with SQL Server 2019 Standard. Quelle que soit la solution Red Hat Enterprise Linux sélectionnée, celle-ci bénéficie d’un support et d’une expertise Red Hat de niveau entreprose, qui inclut une base de connaissances détaillées, des correctifs de sécurité réguliers et bien d’autres services.

Automatisation de l’informatique d’entreprise sur la Marketplace AWS

À mesure que le nombre, l’échelle et la diversité des environnements informatiques augmentent, il en va de même de leur complexité. Les outils d’automatisation jouent un rôle crucial pour permettre aux équipes informatiques de suivre l’évolution des demandes des utilisateurs, en particulier celles qui concernent la mise en place d’une plateforme d’automatisation cohérente sur l’ensemble des environnements. À l’occasion de la conférence AnsibleFest 2022, Red Hat a annoncé le lancement de Red Hat Ansible Automation Platform sur la Marketplace AWS, lui permettant de proposer la solution d’automatisation à laquelle des dizaines de milliers d’équipes informatiques font confiance pour les environnements de cloud public. Plutôt que de devoir se former à l’utilisation d’un nouvel outil qui fonctionne en silo, les experts de l’automatisation peuvent s’en remettre aux capacités et aux fonctionnalités d’un outil qu’ils maîtrisent déjà sur l’ensemble du cloud hybride, ce qui favorise des opérations cohérentes et saines.

Red Hat Application Services sur la Marketplace AWS

Alors que les entreprises s’efforcent de moderniser leurs infrastructures, de nombreuses équipes informatiques se voient demander d’héberger leurs charges de travail Java dans le cloud. En tant que leader des serveurs d’application compatibles avec la norme Jakarta EE, Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP) fournit aux développeurs Java des capacités de gestion et d’automatisation puissantes conçues pour améliorer la productivité, ainsi qu’une architecture légère pour la conception et le déploiement d’applications cloud natives modernes.

Red Hat JBoss EAP est la première offre pour les services applicatifs de Red Hat qui applique un mode de paiement à la consommation et qui est disponible au grand public sur la Marketplace AWS. Les clients sont ainsi en mesure d’allouer des sommes engagées sur AWS aux solutions Red Hat via la Marketplace AWS, sans avoir besoin de disposer d’un abonnement Red Hat, ce qui leur permet de réduire les coûts et d’étendre leurs capacités tout en utilisant leurs investissements existants. Ce modèle à la consommation offre aux clients un moyen fluide de migrer les applications existantes vers le cloud, tout en bénéficiant d’un support de Red Hat pour les mises à jour, les mises à niveau et la maintenance.

Red Hat s’engage à faciliter l’acquisition et le déploiement de ses solutions par les clients. Afin de mieux les accompagner sur l’ensemble des environnements de cloud hybride, Red Hat s’efforce de proposer des modes d’achat et de déploiement flexibles de ses solutions dans le cloud. Cela implique un investissement dans des offres natives sur les environnements de fournisseurs de cloud public, à l’image de Red Hat OpenShift Service on AWS, la création de programmes de facilitation destinées au réseau de distribution et la mise à disposition de ses solutions sur les principales marketplaces dans le cloud. Grâce à la modernisation de ces modèles d’acquisition, Red Hat a pour objectif de permettre à ses clients et à ses partenaires de faire appel à ses solutions de la manière la mieux adaptée aux besoins des services informatiques et des entreprises.