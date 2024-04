20 avril au 12 mai : la 3e édition du 404 CTF des étudiants de Télécom SudParis s’intéresse aux sports

avril 2024 par Marc Jacob

En cette année riche en événements sportifs majeurs en France, les étudiants de Télécom SudParis, grande école publique d’ingénieur des sciences et technologies du numérique, membres du club de cybersécurité HackademINT, ont choisi le sport comme thématique pour la 3e édition du 404 CTF, qui aura lieu du 20 avril au 12 mai. Avec la même ambition de sensibiliser aux métiers de la cybersécurité et de détecter de futurs talents, cette édition est une nouvelle fois soutenue par la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE), OVHcloud et le Salon VivaTech.

Lancé en 2022 par le club étudiant HackademINT, dans le cadre de la convention de partenariat signée en 2021 entre Télécom SudParis, la DGSE et l’Institut Mines-Télécom, le 404 CTF est un Capture The Flag (CTF) qui propose aux débutants et aux experts de se challenger sur des épreuves de cybersécurité.

La troisième édition, qui aura pour thème les sports, se déroulera du 20 avril au 12 mai 2024. Elle a été imaginée et organisée par 24 étudiants de 1ère et 2e année de Télécom SudParis sous la supervision de la DGSE et des enseignants chercheurs de l’École et avec l’accompagnement d’OVHcloud, hébergeur de la plateforme de la compétition. Et cette année encore le Salon VivaTech accueillera le 23 mai les 100 meilleurs participants du 404 CTF pour une remise des prix qui distinguera les 10 premiers du classement général. Depuis le 15 avril, les inscriptions au challenge sont ouvertes et accessibles sur https://ctf.404ctf.fr/.

Lors de la précédente édition, le 404 CTF a comptabilisé une participation record avec 2 700 challengeurs, aux profils divers et variés puisqu’on y retrouve à la fois des lycéens, des étudiants, des professionnels de la cybersécurité et de l’informatique mais aussi de simples curieux ou passionnés.

Sensibiliser à la cybersécurité pour cette année Olympique

Pour cette année 2024, où la France accueille de grands événements sportifs internationaux et où la cybersécurité sera au cœur des enjeux stratégiques, l’équipe HackademINT a choisi d’orienter son Capture The Flag sur la thématique des sports, chacune des catégories de challenge étant associée à un sport.

Plus d’une trentaine d’épreuves ont été imaginées par les étudiants autour de catégories allant de la stéganographie à l’exploitation de binaires. Parmi elles, une nouvelle catégorie a vu le jour : l’algorithmique quantique.

« Notre école met un point d’honneur à former les ingénieurs du futur, prêts à relever les nouveaux défis imposés par les mutations du numérique. La cybersécurité est aujourd’hui au cœur des enjeux du numérique. A travers ce Capture The Flag, outil pédagogique à la fois sérieux et ludique, nous renforçons davantage la culture de l’école en matière de cybersécurité. Cette année, la thématique du 404 CTF s’est naturellement orientée vers les sports pour s’accorder avec l’actualité et je remercie tous les étudiants qui ont contribué au projet pour leur implication. Merci également à nos partenaires qui renouvellent leur engagement pour cette édition. » François Dellacherie, Directeur de Télécom SudParis

« Le 404 CTF est une véritable opportunité pour notre club étudiant HackademINT de s’investir pleinement dans un projet d’envergure. La richesse de la proposition réside dans la nature profondément multidisciplinaire d’un tel événement. Chacun des membres du club a pleinement la capacité de s’investir dans les domaines qui les font vibrer, que ce soit la communication, les relations avec les acteurs majeurs du métier, la gestion interne des tâches ou bien encore la réalisation des défis. Cette dernière tâche, centrale au concept de Capture The Flag, est un véritable défi pour le créateur, qui doit user de ses connaissances pour les intégrer sous un format alliant pédagogie, divertissement et stimulation intellectuelle. De plus, l’ensemble du 404 CTF est un travail de groupe, cette caractéristique permet au club de découvrir à la fois l’émulation et l’efficacité que ce projet peut générer ainsi que les obstacles qu’il sous-entends. » Chabane Petit, Vice-Président d’HackademINT

À propos de Télécom SudParis

Télécom SudParis est une grande école publique d’ingénieurs reconnue au meilleur niveau des sciences et technologies du numérique. La qualité de ses formations est basée sur l’excellence scientifique de son corps professoral et une pédagogie mettant l’accent sur les projets d’équipes, l’innovation de rupture et l’entreprenariat. Télécom SudParis compte 1 000 étudiants dont 700 élèves ingénieurs et environ une centaine de doctorants. Télécom SudParis fait partie de l’Institut Mines-Télécom (IMT), premier groupe d’école d’ingénieurs en France. L’École est localisée sur deux campus : à Evry-Courcouronnes, avec IMT-BS et à Palaiseau avec Télécom Paris. Télécom SudParis est une école-membre de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), Institut de Sciences et Technologies à vocation mondiale avec l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris et Télécom Paris.

À propos d’HackademINT

HackademINT est le club de cybersécurité de l’association MiNET sur le campus de Télécom SudParis. Leurs objectifs sont de former les étudiants à la cybersécurité, de fournir aux étudiants un cadre stimulant pour favoriser l’auto-apprentissage des outils et techniques, de participer à des compétitions nationales et internationales de cybersécurité (CTF) et de créer leurs propres compétitions internes et à l’échelle nationale. Composé de 10 membres à son bureau, le club collabore encore étroitement avec ses anciens membres qui forment un important réseau depuis sa création en 2014.

À propos de la DGSE

La Direction Générale de la Sécurité Extérieure est le service secret français. Service de renseignement et d’action à l’étranger, la DGSE a pour mission de mettre à la disposition des autorités françaises des renseignements relatifs aux enjeux géostratégiques et aux menaces visant les intérêts et les ressortissants français. La DGSE maîtrise la totalité des modes de recueil du renseignement : humain, technique et opérationnel. En constante évolution, elle est forte de plus de 7500 personnes dont 68% de civils. La DGSE recrute des femmes et des hommes prêts à relever les défis techniques les plus innovants.

À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 42 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d’un Cloud de confiance et pionnier d’un Cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d’une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l’industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

À propos de Viva Technology

VivaTech est un accélérateur d’innovation qui connecte entre eux les startups, les leaders technologiques, les grandes entreprises et les investisseurs répondant aux plus grands défis de notre monde. VivaTech organise chaque année le plus grand événement startup et tech d’Europe. Pendant 4 jours nous rassemblons à Paris toute l’effervescence de la tech autour des sujets les plus disruptifs de l’écosystème et d’innovations présentées en avant-première mondiale, devenant ainsi le lieu unique dans lequel se croisent business et innovation. La huitième édition de VivaTech aura lieu du 22 au 25 mai 2024.

Plus d’informations disponibles sur https://vivatechnology.com/media et @VivaTech.