13 mai 2024, 18 h 00 - 20 h 00 via Zoom - "Lundi de la cybersécurité" : Bug Bounty et Tests d’intrusion

avril 2024 par Marc Jacob

Dans le cadre des "Lundi de la cybersécurité" organisés par le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université Paris Cité et l’ARCSI, Venez assister à l’évènement autour du thème : Bug Bounty et Tests d’intrusion Lundi 13 mai 2024, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom.

Dans un monde où les cybermenaces évoluent à une vitesse vertigineuse, il est impératif pour les entreprises de repenser leurs stratégies de défense. Les méthodes traditionnelles ne suffisent plus face à des attaquants de plus en plus agiles et sophistiqués. Nous explorerons l’importance croissante des approches offensives et collaboratives telles que le Bug Bounty et le Continuous pentest. Ces méthodes permettent non seulement d’identifier les failles de sécurité avant qu’elles ne soient exploitées par des attaquants malveillants, mais aussi d’instaurer une culture de sécurité proactive au sein des organisations.

En encourageant la participation de chercheurs indépendants et en favorisant la collaboration entre experts en sécurité et équipes internes, les entreprises peuvent renforcer leur posture de sécurité de manière significative. Cette conférence sera l’occasion d’explorer les meilleures pratiques, les défis rencontrés et les bénéfices tangibles que ces approches offrent pour sécuriser les infrastructures numériques de demain.

Intervenants :

Nicolas Kalmanovitz

Après 25 ans dans le software development chez des acteurs innovants tels que Meetic et OCTO Technology, Nicolas Kalmanovitz est aujourd’hui COO de Yogosha, plateforme de tests de sécurité offensive. C’est en assurant, jour après jour, l’évolution continue de leurs produits et services qu’il essaye de contribuer à la création d’un avenir numérique plus sûr.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses des intervenants.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 13/05 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité. Le pointeur Zoom sera envoyé aux inscrites et aux inscrits quelques jours avant l’évènement.

Tous les renseignements sur cet évènements sont ICI