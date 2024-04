OW2con’24 se tiendra en présentiel les 11-12 juin, à Orange Gardens

avril 2024 par Marc Jacob

Plus de précisions pour la rédaction et les lecteurs dans le résumé ci-dessous :

Le financement des logiciels Open Source à l’honneur de la conférence OW2con’24

La conférence annuelle qui regroupe la communauté open source européenne se tiendra les 11-12 juin 2024, chez Orange Gardens, le campus de l’Innovation d’Orange à Châtillon. Le thème principal de cette 15e édition est "Le financement des logiciels open source". Plus de 30 orateurs internationaux révéleront les dernières avancées technologiques des logiciels libres ainsi que les sources européennes de financement de tels projets.

Discours inauguraux (keynote) :

Thierry Carrez, General Manager, Open Infra Foundation, questionne l’open source d’un fournisseur unique est-il le nouveau modèle propriétaire ?

Frank Karlitschek, CEO, Nextcloud, s’interroge sur l’apport de la révolution de l’IA à l’Open Source, aux technologies et aux sociétés ouvertes

Stefano Maffulli, Executive Director, Open Source Initiative vérifie comment établir la définition de l’IA Open Source

Patrick Masson, Executive Director, Apereo Foundation évoque les logiciels libres et les technologies éducatives pour l’éducation ouverte

Toutes les présentations se déroulernt en anglais. La conférence est gratuite et ouverte aux professionnels.

L’inscription préalable est obligatoire. Consultez le programme d’OW2con’24 et inscrivez-vous gratuitement ici : https://www.ow2con.org/