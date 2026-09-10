On ne sécurise pas ce qu’on n’a jamais regardé

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors de cette 26ème édition des Assises de la cybersécurité ?

IDECSI : cette année, IDECSI sera au stand E12. Nous y présentons deux nouveautés qui répondent à une même question : quels risques pèsent sur vos données dans M365, en particulier les plus sensibles ?

Nous lançons une nouvelle fonctionnalité DSPM qui identifie automatiquement les données sensibles et les risques associés sur l’environnement M365.

Dans le cadre des Assises, nous proposons également une offre PICTURE, un audit flash du tenant M365 : en quelques jours, il livre une photographie chiffrée des risques d’accès et de la volumétrie/stockage des données.

Enfin, nous animons un atelier réunissant deux clients : Abeille Assurances et le groupe Louis-Dreyfus. Ils partageront un regard croisé sur la sécurité des données M365 ainsi que les résultats concrets obtenus avec notre solution phare DETOX.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

IDECSI : notre point fort est de permettre de passer aisément du diagnostic à l’action.

• Sur le volet diagnostic : notre approche DSPM https://www.idecsi.com/fr/challenges/dspm/ cartographie les risques sur les données, qualifie automatiquement leur sensibilité et les hiérarchise. PICTURE ouvre la démarche par un checkup : une vision chiffrée du tenant, base objective d’un plan de remédiation.

• Sur le volet action : DETOX associe les utilisateurs eux-mêmes à la remédiation des accès et des partages, sous supervision de l’IT et avec des campagnes opérées à 100 % par les équipes IDECSI. Concrètement : 4 semaines de campagne, des premiers résultats dès 7 jours et une remédiation de masse en quelques clics.

Global Security Mag : Cette 26ème édition des Assises de la cybersécurité aura pour thème « Osons ! » ; comment IDECSI répond à cet impératif ?

IDECSI : oser, pour nous, c’est renverser la charge : arrêter de demander aux équipes IT et sécurité de corriger seules ce que des milliers d’utilisateurs créent, partagent et exposent chaque jour.

Nous osons confier aux utilisateurs la validation - ou la coupure - des accès et partages à risque, obsolètes ou illégitimes. Le pari est assumé, et nos clients le confirment : cette responsabilisation fonctionne, sans ajouter de charge à des équipes déjà sous tension. Oser, au fond, c’est faire confiance aux utilisateurs plutôt que de les contourner.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour répondre aux problématiques cyber (IA, Quantique et Post-Quantique ?)

IDECSI : côté données métier, l’IA ne fait qu’exposer plus vite et plus largement des failles de gouvernance qui existaient déjà. Chez Abeille Assurances comme chez le groupe Louis Dreyfus, le constat est le même : si la gouvernance des données n’a pas été traitée avant, ce n’est pas par manque de conscience du risque - c’est que personne n’a le temps de trier des milliers d’accès et de partages. C’est ce que DETOX prend en charge : diagnostic, remédiation, implication des utilisateurs pour des gains de sécurité mesurables.

Côté innovation, l’IA renforce nos capacités de détection : elle identifie les données sensibles, corrèle l’impact d’une compromission et permet de prioriser les efforts - pour consolider les dispositifs de classification en place ou combler un angle mort.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre à nos lectrices et lecteurs, aux RSSI, CISO, DPO, DSI, Responsables Cyber ?

IDECSI : on ne sécurise pas ce qu’on n’a jamais regardé. Avant tout projet, tout outil, toute mise en conformité, une question doit pouvoir trouver une réponse : qui a accès à vos données sensibles, et depuis quand ?

PICTURE, c’est la photo avant l’action :

https://info.idecsi.com/fr/audit-picture?utm_campaign=50445900-FR_2026_LesAssises&utm_source=GSM&utm_medium=GSM&utm_term=GSM&utm_content=GSM

Quelques jours pour savoir ce que Copilot verra et pourra exposer de votre tenant.