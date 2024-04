Zscaler et BT signent un nouveau partenariat afin de consolider la gestion des services de sécurité de BT

avril 2024 par Marc Jacob

Zscaler, Inc. et BT annoncent la création d’un nouveau partenariat. Il permettra à BT de figurer parmi les premiers fournisseurs de services au monde à proposer une suite complète de services de sécurité gérés basés sur la plateforme de sécurité cloud Zero Trust Exchange™ pilotée par l’IA de Zscaler. BT offre désormais à ses clients une gamme de nouvelles solutions qui réduisent la complexité des infrastructures informatiques et diminuent leur surface d’attaque, pour permettre aux entreprises de gagner en agilité, en efficacité, en résilience et en sécurité.

Dans le cadre de cette collaboration, Zscaler propose également au groupe BT des solutions de sécurité pour protéger ses propres opérations. BT bénéficiera ainsi d’une expérience directe pour aider ses clients à adopter et à mettre en œuvre les solutions Zscaler.

Les services gérés de BT, fournis par Zscaler, aident les entreprises numériques à réorganiser leur connectivité, leur réseau et leur sécurité. Ils permettent une plus grande agilité commerciale, simplifient l’infrastructure et protègent contre les cyberattaques et la perte de données en sécurisant les utilisateurs, les appareils et les applications, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

Les solutions concernées sont Zscaler for Users optimisé par le Zscaler Zero Trust Exchange, qui comprend :

● L’accès à Internet : une passerelle web sécurisée (SWG) de premier plan qui offre une protection contre les cybermenaces basée sur le cloud et alimentée par l’IA, ainsi qu’un accès Zero Trust à Internet et aux apps SaaS.

● Un accès privé : un service natif cloud qui permet aux utilisateurs d’accéder rapidement et en toute sécurité aux apps privées et aux appareils OT ainsi qu’une connectivité Zero Trust pour les charges de travail, qui remplace les outils d’accès à distance traditionnels tels que les VPN et VDI.

● Une expérience numérique : elle offre une visibilité sur le parcours complet entre l’utilisateur et l’application pour repérer les problèmes de performance. Dans le cadre de la solution complète Zscaler Zero Trust Exchange, ZDX permet des connexions rapides et sécurisées depuis n’importe quel endroit.

● La plateforme Zscaler Zero Trust Exchange analyse plus de 400 milliards de transactions quotidiennes et extrait ainsi plus de 500 billions de signaux. Elle assure une visibilité, un contrôle d’accès et une sécurité des données à l’échelle de l’entreprise et utilise des connaissances alimentées par l’IA pour optimiser l’expérience numérique, réduire les risques et faciliter la prise de décision.