Ynov et Advens scellent un partenariat

avril 2024 par Marc Jacob

Ynov, qui compte plus de 700 étudiants en Cybersécurité dans ses 10 campus en France, et Advens ont uni leurs forces à travers un partenariat stratégique.

Cette collaboration, officialisée par Anil Benard-Dende, directeur général d’Ynov, et David Buhan, directeur général d’Advens, ouvre la voie à une multitude d’initiatives communes, allant de projets pédagogiques innovants à des programmes d’alternance, sans oublier les initiatives "Cyber for Good".

Cette alliance stratégique entre Ynov et Advens promet de redéfinir les contours de la formation en cybersécurité en France, offrant aux étudiants des opportunités uniques de s’immerger dans le monde professionnel tout en bénéficiant d’une formation de pointe. La synergie entre l’excellence pédagogique d’Ynov et l’expertise de pointe d’Advens en matière de cybersécurité vise à préparer la prochaine génération de professionnels à relever les défis de sécurité numérique les plus complexes.

Les contours d’un partenariat d’avant-garde.

Advens et Ynov : un partenariat stratégique axé sur des valeurs partagées

La collaboration entre Advens, spécialiste de la cybersécurité, et Ynov, institut d’enseignement supérieur, incarne une vision partagée de l’avenir de la technologie, centrée sur la sécurité, l’inclusivité, et la durabilité. Ce partenariat est fondé sur des principes qui vont au-delà de la simple ambition professionnelle ou académique, mettant en lumière un engagement commun pour un impact sociétal positif.

La Raison d’être d’Advens : Cyber-sécurité, Humanité, Planète

Advens, pionnier dans le domaine de la cybersécurité, s’est toujours positionné bien au-delà des attentes traditionnelles d’une entreprise de sécurité numérique. Sa raison d’être intègre pleinement une vision holistique : protéger les infrastructures numériques, certes, mais aussi contribuer à un monde meilleur pour l’humanité et la planète. Advens croit fermement que les entreprises et leurs collaborateurs ont un rôle déterminant à jouer dans la transformation positive du monde. C’est dans cet esprit qu’Advens adopte un modèle de partage de la valeur générée par ses activités de cybersécurité, réinvestissant dans des initiatives qui favorisent la protection environnementale, l’inclusion sociale, et l’éducation des jeunes et des personnes les plus vulnérables, grâce notamment à son fonds de dotation, Advens For People and Planet

Ynov : L’Éducation comme levier de changement, éduquer pour transformer

Ynov partage cette vision transformative, considérant l’éducation comme un pilier essentiel pour préparer les générations futures à contribuer activement à une société plus équitable et durable. La collaboration avec Advens permet à Ynov de renforcer son offre pédagogique en cybersécurité, tout en s’alignant sur des objectifs sociaux et environnementaux. Pour Ynov, l’éducation est un puissant vecteur de changement, capable de préparer les futures générations à devenir des acteurs clés dans la construction d’une société plus sûre, inclusive et respectueuse de l’environnement. La synergie avec Advens réside dans cette conviction commune que l’éducation et la technologie, lorsqu’elles sont dirigées vers des fins positives, peuvent générer des avancées significatives pour le bien commun.

Des actions conjointes pour un impact durable

Le partenariat se traduit par une série d’actions concrètes visant à enrichir l’expérience éducative, promouvoir l’innovation responsable et soutenir des projets à impact durable. Ces initiatives reflètent l’engagement des deux organisations à favoriser la diversité et l’inclusion dans le secteur de la cybersécurité, et à encourager la conscientisation autour des enjeux environnementaux.

Un engagement mutuel pour le changement

La collaboration entre Advens et Ynov est un appel à l’action pour leur écosystème, incitant collaborateurs, clients et partenaires à participer à cette démarche de changement. L’ambition est de mettre à profit leur influence collective pour encourager une évolution positive de la société et assurer un avenir numérique sécurisé pour tous.

Le partenariat entre Advens et Ynov symbolise la conviction que la collaboration et le partage de valeurs peuvent conduire à des avancées significatives, tant dans le domaine de la cybersécurité que dans le développement social et écologique. Ce tandem démontre qu’il est possible d’allier succès professionnel et contribution sociétale, offrant ainsi un modèle de coopération inspirant pour l’avenir.

La formation Cybersécurité YNOV :

– 700 étudiants à la rentrée 2023 sur nos 10 campus YNOV partout en France ;

– Certification Seela X Stormshield ;

– Labellisation SecNumEdu de l’ANSSI ;

– Ynov Campus, learning partner d’AIRBUS pour le premier Mastère Cybersécurité du secteur aérospatial et défense, au sein d’Airbus Cybersecurity School.