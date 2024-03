Zoom renforce ses capacités de conformité avec Zoom Compliance Manager

mars 2024 par Marc Jacob

Zoom Compliance Manager permet de répondre aux exigences réglementaires et à atténuer les risques de conformité des communications organisationnelles sur l’ensemble de la plateforme Zoom :

• Archivage et capture de contenu : optimisation de l’utilisation de Zoom et réponse aux exigences réglementaires et de conservation des enregistrements à long terme grâce à la capture automatique des données de réunions, des résumés AI, des enregistrements téléphoniques, des chats d’équipe, du contenu des tableaux blancs, etc.

• eDiscovery : identification des informations sur la plateforme Zoom via une interface intuitive, facilitant l’accès aux archives des communications et offrant la possibilité d’analyser, d’évaluer et d’exporter le contenu.

• Conservation légale : capture et conservation des communications d’utilisateurs spécifiques grâce à un flux de travail personnalisé, au case management et aux demandes d’exportation de données lorsque la loi l’exige.

Une future version de Zoom Compliance Manager inclura :

• Détection des risques : surveillance et détection intelligente de contenu parlé, écrit ou partagé à l’échelle des produits qui identifient les risques en matière de réglementation, de confidentialité, de conduite et de sécurité, afin de réduire les risques.

• Prévention de la perte de données : identification et limitation des risques potentiels dans les flux de communication via des politiques personnalisées et prédéfinies par le biais d’une surveillance et d’une analyse approfondie.

Zoom Compliance Manager intègre la solution de conformité de Theta Lake, un leader de la gouvernance des communications numériques. Grâce à des améliorations spécifiques à Zoom, les clients bénéficieront des avantages de Theta Lake tout en conservant une expérience fluide via la console d’administration.

Zoom Compliance Manager fournit des fonctionnalités de conformité à travers la plateforme Zoom, y compris AI Companion, Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Phone, Zoom Whiteboard, Zoom Rooms, Zoom Webinars, Zoom Events et Zoom Contact Center. Zoom Compliance Manager est disponible en tant qu’extension pour les clients de Zoom disposant d’un forfait payant. La prise en charge d’autres produits Zoom, notamment Workvivo, Zoom Revenue Accelerator, Zoom Mail, Zoom Calendar, et d’autres, sera disponible plus tard dans l’année.