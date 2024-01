Zoom intègre des améliorations à son SDK vidéo

janvier 2024 par Marc Jacob

Lancé il y a trois ans, le SDK Zoom Meeting permet aux entreprises de bénéficier de l’interface du client Zoom pour les réunions et les webinaires, au sein de leur propre application ou site web. Elles peuvent ainsi développer leurs propres cas d’utilisation avec la même pile de média web qui alimente les réunions Zoom dans le navigateur. Les développeurs bénéficient également du cloud Zoom, un réseau mondial désormais composé de plus de 25 datacenters entre lesquels ils peuvent choisir. Le SDK vidéo de Zoom prend en charge jusqu’à 1 000 utilisateurs en temps réel (vidéo et audio bidirectionnels) dans une session, avec la possibilité de diffuser en direct à un public illimité.

Zoom propose une utilisation avancée de WebAssembly dans sa pile média web :

• Ce format permet à Zoom d’utiliser le code C / C++ du client Zoom native et de l’intégrer de manière transparente au client Web et aux SDK Web de Zoom. L’entreprise gère ainsi le codec et les développeurs n’ont pas besoin d’en choisir ou d’en régler un.

• Zoom optimise également la résolution vidéo et le FPS pour l’appareil, en tenant compte de la charge du processeur et des conditions du réseau. Les développeurs peuvent toujours ajuster ces valeurs par défaut pour privilégier la résolution plutôt que le taux de rafraîchissement, afin de répondre à leur cas d’utilisation.

• L’utilisation de WebAssembly permet d’offrir une suppression avancée du bruit, des arrière-plans virtuels, une résolution vidéo 720p plus fiable et l’affichage de plusieurs vidéos à la fois (25 vidéos sur les navigateurs de bureau et quatre sur les navigateurs mobiles) tout en optimisant le processeur, les conditions de réseau et les performances au sein du navigateur.

Zoom offre également une prise en charge étendue et évolutive de ses fonctionnalités via les principaux navigateurs web :

• Zoom Video SDK propose actuellement des fonctionnalités qui étendent la création pour les développeurs, tels que l’enregistrement dans le cloud, des connexions audio RTC, le transfert de fichiers, la transcription et la traduction en direct.

• La pile média web de Zoom prend en charge les principaux navigateurs pour ordinateurs de bureau, tablettes et téléphones portables, y compris Chrome, Firefox, Safari, Edge, iOS/iPadOS et Android. Le support des fonctionnalités évolue également au fur et à mesure que de nouveaux standards web sont adoptés par ces navigateurs.