Gatewatcher renouvelle son Visa de Sécurité délivré par l’ANSSI pour la qualification de sa solution de détection Trackwatch

janvier 2024 par Marc Jacob

Avec le renouvellement du Visa de Sécurité pour la qualification de sa solution de détection de menaces avancées Trackwatch, Gatewatcher consolide sa position dans le domaine de la détection. Ce renouvellement atteste, cinq ans après l’obtention de sa première qualification en 2019, de la robustesse de son système - composé de sensors réseau et d’une plateforme d’analyse -, devenant l’un des plus matures du marché.

Le renouvellement de cette qualification permet à Gatewatcher de poursuivre son accompagnement des opérateurs d’importance vitale (OIV) dans leur mise en conformité avec la loi de programmation militaire (LPM), en offrant à ces organisations sensibles une solution de confiance et une garantie de sécurité.

Cette qualification inclut par ailleurs une Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN), qui assure un niveau de durcissement de l’ensemble de la solution face à des attaquants qui tenteraient en premier lieu de désactiver les systèmes de détection.

En offrant à la fois des sensors réseau et une plateforme d’analyse résiliente aux cyberattaques, le système de détection Trackwatch de Gatewatcher est destiné à détecter des activités suspectes ou malveillantes sur un système d’information en analysant les flux réseaux. Développée dans une approche de « Security by design », Trackwatch est doté d’un OS renforcé offrant une forte résistante aux tentatives de corruption et une surface d’attaque réduite.

Pour s’adresser également à toutes les organisations souhaitant renforcer leur cybersécurité, Gatewatcher a développé sa solution NDR AIonIQ – une solution de détection multi-vectorielle permettant une remédiation précoce des différentes tentatives d’intrusion grâce à l’intelligence artificielle, contextualisant les menaces cyber dès les premiers signaux faibles, et une visibilité immédiate et à 360° des assets et utilisateurs du système d’information protégé.