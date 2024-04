Zoom Contact Center permet de stocker ses données en Europe

avril 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce que les clients de Zoom Contact Center dans l’EEE (Espace économique européen) ont désormais la possibilité de stocker leurs données localement dans le datacenter européen de Zoom.

Cette extension du datacenter européen existant de Zoom est conçue pour répondre aux besoins des clients en matière de stockage et de transit des données. Elle permet aux clients basés en Europe de localiser les données personnelles que Zoom traite pour fournir ses services. Cela les aide à répondre aux exigences des organisations en matière de conformité, en particulier pour le gouvernement et dans des secteurs tels la santé et les services financiers.