IDnow dévoile VideoIdent Flex

avril 2024 par Marc Jacob

IDnow, un fournisseur de plateformes de vérification d’identité en Europe, dévoile VideoIdent Flex, la nouvelle version de son service de vérification vidéo guidé par des experts, qui allie l’interaction humaine à une technologie d’IA avancée. Cette solution inédite a été conçue pour stimuler les taux de conversion des clients, compte-tenu de la facilité d’accès pour les utilisateurs, et renforcer le processus de vérification contre les tentatives de fraude croissantes. Elle vise également à accroître l’inclusivité et aborder une variété de cas complexes de vérification en ligne, tout en offrant une expérience de haute qualité aux clients finaux.

VideoIdent, produit historique du groupe, est un pilier de la vérification d’identité depuis plus d’une décennie, répondant aux exigences les plus strictes dans des secteurs hautement réglementés à travers l’Europe. VideoIdent Flex représente une évolution significative pour adresser les défis croissants de la fraude à l’identité. Parmi ces enjeux : la conformité liée aux processus de connaissance du client (KYC) et la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) à travers une signature qualifiée moins contraignante que le processus PVID. Il s’agit aussi d’une solution garantissant l’inclusion et un accès équitable dans le monde numérique d’aujourd’hui, en dehors des processus entièrement automatisés.

Une vérification d’identité flexible basée sur l’humain

Alors que la vérification d’identité à distance est un enjeu crucial aujourd’hui, VideoIdent Flex repose sur une interview menée par des experts formés en vérification, assistés par l’IA. La solution garantit ainsi que les clients authentifiés bénéficient d’un accès équitable aux services numériques, tout en décourageant efficacement les fraudeurs. À la différence des solutions entièrement automatisées, reposant sur des caractéristiques de détection de documents et de détection biométrique, cette alliance homme-machine permet à la fois d’augmenter les taux d’intégration et de prévention de la fraude, et de renforcer la confiance des utilisateurs finaux. De plus, VideoIdent Flex peut servir de solution de secours en cas de défaillance d’une solution entièrement automatisée.

Si les solutions d’identification vidéo pouvaient jusqu’à présent être considérées comme trop coûteuses et hors de portée pour les entreprises, les nouvelles réglementations viennent renforcer le besoin d’un outil personnalisé. VideoIdent Flex répond ainsi à cette demande via des processus de vérifications personnalisables selon les besoins du client et les exigences des organismes de réglementation des secteurs concernés (services financiers, mobilité, télécommunications, jeux d’argent). L’objectif : offrir une solution rationalisée et adaptée à chaque secteur et à chaque zone géographique.

Une prévention de la fraude en temps réel et personnalisable visant à atteindre des niveaux d’assurance élevés

VideoIdent Flex présente un certain nombre de caractéristiques et d’avantages clés :

• Personnalisation : selon les besoins du client pour répondre aux exigences spécifiques d’un secteur et aux réglementations régionales.

• Expertise humaine : vérification vidéo de haute qualité et en direct, effectuée par des experts en vérification d’identité pour garantir la précision, la fiabilité et la conformité pour des niveaux d’assurance élevés.

• Large couverture documentaire : prise en charge d’une large gamme de documents, facilitant l’expansion à l’échelle mondiale et l’inclusion.

• Prévention de la fraude en temps réel : capacités avancées de détection de la fraude, comprenant une analyse basée sur l’’IA et des vérifications manuelles, permettant de lutter contre l’évolution des techniques de fraude (arnaque par ingénierie sociale, falsification de documents, projection de deepfakes) et de s’en protéger, en particulier pour les cas d’utilisation à haut risque.

• Vérification des personnes à haut risque : examen des demandes émanant de personnes à haut risque, telles que les personnes politiquement exposées (PEP), ou les résidents de pays à haut risque ; et évaluation des cas où la fraude pourrait être anticipée par des décisions en temps réel, sans éveiller les soupçons.