Vertiv prévoit de doubler sa capacité de production mondiale d’appareillage, de jeux de barres et de solutions modulaires intégrées

janvier 2024 par Marc Jacob

Vertiv annonce l’augmentation de plus de 100 % de la capacité de ses activités dans le domaine de l’appareillage électrique, de jeux de barres et de solutions modulaires intégrées (IMS) depuis l’acquisition des activités d’E&I Engineering et de PowerBar Gulf dans ce domaine en novembre 2021, et prévoit encore de doubler sa capacité grâce à des expansions jusqu’à la fin 2025.

Les projets d’expansion permettent à Vertiv de répondre aux engagements actuels et à l’accélération de la demande des clients en matière d’infrastructure d’alimentation des data centers, en particulier pour les sites en colocation et hyperscale, y compris les applications pour l’IA et le calcul haute performance.

Au cours des deux années qui ont suivi l’acquisition d’E&I Engineering et de PowerBar Gulf, Vertiv a élargi sa présence mondiale dans le domaine de la fabrication d’appareillage électrique, de jeux de barres et de solutions d’alimentation modulaires en ouvrant de nouveaux établissements et en augmentant la production dans les installations existantes, ce qui se traduit par plus d’un millier d’emplois de production supplémentaires jusqu’en 2023.

Avec des projets d’expansion supplémentaires en cours, Vertiv prévoit de plus que doubler sa capacité de production d’appareillage, de jeux de barres et de solutions modulaires au cours des deux prochaines années.

L’expansion des capacités de production de Vertiv en matière d’appareillage électrique, de jeux de barres et de solutions modulaires intégrées, dans un cadre d’augmentation des besoins et de son ancrage, est en cours en Caroline du Sud (États-Unis), au Mexique, en Slovaquie, aux Émirats arabes unis, en Irlande et en Irlande du Nord.