Vertiv lance Vertiv™ Modular Designer Lite

mars 2024 par Marc Jacob

Vertiv dévoile un nouvel outil conçu pour transformer et simplifier la configuration des data centers modulaires préfabriqués (PFM). Disponible dès maintenant en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), le Vertiv™ Modular Designer Lite est une application web conviviale visant à accélérer le processus de conception des solutions Vertiv™ SmartMod™ et Vertiv™ SmartMod™ Max pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Le Vertiv Modular Designer Lite offre un large éventail de fonctionnalités pour améliorer l’expérience client. Il relève les défis de la planification initiale et fournit une proposition de solutions basée sur les données du client qui peut être utile à la fois aux parties prenantes techniques et non techniques. Les utilisateurs peuvent rapidement concevoir des data centers tout-en-un d’une puissance maximale de 200 kW sans aucune connaissance technique. L’outil ne nécessite aucune connexion ni téléchargement de logiciel, ce qui permet aux utilisateurs de choisir parmi une gamme de configurations optionnelles pour concevoir leurs data centers modulaires en quelques minutes seulement.

Les data centers configurés dans l’application sont adaptés aux besoins spécifiques et à la situation géographique de chaque utilisateur. En intégrant des données telles que l’emplacement du site, les données météorologiques pour un dimensionnement précis de l’équipement de refroidissement, les exigences en matière de charge informatique, les spécifications des armoires, les considérations liées à l’alimentation de secours par batterie et les préférences en matière de topologie électrique, l’application permet une personnalisation et une planification de la redondance optimales.

Grâce à la prise en charge des visualisations 2D et 3D, les utilisateurs peuvent enregistrer des configurations pour les consulter ultérieurement et les modifier rapidement, accéder à la documentation technique essentielle et communiquer directement avec les experts de Vertiv tout au long du processus. Les experts de Vertiv peuvent aider à améliorer la conception initiale avec une version interne plus sophistiquée du Vertiv™ Modular Designer qui débloque des fonctionnalités supplémentaires pour optimiser la solution en fonction des conditions du site, des performances attendues ou des niveaux de sécurité souhaités.