Veeam® Software annonce Veeam Data Cloud

février 2024 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce Veeam Data Cloud, une nouvelle solution construite sur Microsoft Azure et qui associe la sûreté et la fiabilité de la plateforme leader du marché à la facilité d’utilisation et à l’accessibilité des services cloud. Dès aujourd’hui, Veeam Data Cloud assure la sauvegarde en tant que service (BaaS) des environnements Microsoft 365 et Microsoft Azure, avec à la clé une résilience complète qui repose à la fois sur une puissante technologie de protection des données et de sécurité et sur une expérience utilisateur simple et fluide.

La conception cloud-native de Veeam Data Cloud et la plateforme de données compatible de Microsoft Azure assurent instantanément le plus haut niveau de protection aux données Microsoft 365 et Microsoft Azure avec une gestion simplifiée sur la base des règles en vigueur. L’architecture repose sur les principes du Zero Trust et le stockage Azure Blob, isolé des environnements de production ; elle est continuellement versionnée et actualisée, et conserve les sauvegardes à la fois sûres, sécurisées et prêtes pour une restauration dans les plus brefs délais. Ce service tout-en-un inclut le logiciel de sauvegarde, l’infrastructure et le stockage, ce qui permet de prévoir et de maintenir les coûts au plus bas, tout en simplifiant les tâches administratives.

"Veeam a toujours été leader en termes de conception de technologies de qualité," déclare John Annand, Directeur de recherche principal chez Info-Tech Research Group. "Les professionnels de l’informatique ayant des années d’expérience et de formation ont toujours trouvé les produits Veeam faciles à configurer pour leurs environnements sur site. Avec Veeam Data Cloud, pas besoin de professionnels expérimentés et rares sur le marché pour tirer toute la valeur de la solution, puisque ces derniers peuvent déléguer l’utilisation de la solution et se concentrer sur d’autres tâches. Veeam Data Cloud délivre la cyber-résilience et la protection des données là où les besoins des entreprises nécessitent de placer une charge de travail, plutôt que de forcer toutes les charges de travail à se conformer à un havre de sécurité unique."

Veeam Data Cloud for Microsoft 365

Veeam a élaboré sa nouvelle offre Veeam Data Cloud for Microsoft 365 en s’appuyant sur Veeam Backup for Microsoft 365, une solution fiable et reconnue. Désormais proposée en mode as-a-service, cette nouvelle offre permet aux entreprises d’utiliser en toute confiance une solution hébergée dans le cloud qui conjugue à la fois richesse fonctionnelle, interface moderne et grande simplicité d’utilisation. La solution de sauvegarde Veeam Data Cloud for Microsoft 365 réunit des capacités de protection et de restauration des données pour Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business et Teams pour assurer aux entreprises une maîtrise totale de leur environnement Microsoft 365.

Les principaux points forts de cette solution sont les suivants :

• une technologie de pointe fiable : la solution de protection des données la plus complète, conçue à l’échelle, qui s’appuie sur plus d’une décennie d’innovation continue ;

• une solution moderne, sécurisée et intuitive : facilite la création des tâches de sauvegarde, l’exécution des restaurations et l’extraction d’informations pertinentes concernant l’environnement Microsoft 365 à partir d’une interface Web de nouvelle génération ;

• une solution tout-en-un : logiciel, infrastructure de sauvegarde et stockage illimité sont regroupés avec une maintenance continue assurée par des experts.

Veeam Data Cloud for Microsoft Azure

Première offre SaaS proposée par Veeam pour la sauvegarde en environnement Azure, Veeam Data Cloud for Microsoft Azure est un service entièrement hébergé et préconfiguré qui réunit des fonctions de sauvegarde et de restauration fiables et validées, en vue de maîtriser les coûts du cloud et d’optimiser la continuité d’activité. Ce service assure la protection et la restauration complètes des données aux utilisateurs des solutions VM Azure, Azure SQL et Azure Files. Ses principaux points forts sont les suivants :

• un ROI rapide : un retour sur investissement accéléré grâce à la suppression d’obstacles tels que l’implémentation, la correction et la remédiation des configurations erronées ;

• une solution adaptée aux grandes entreprises : adoption des bonnes pratiques de sauvegarde, sécurité et FinOps au sein d’un service conçu sur le cadre Well-Architected Framework d’Azure ;

• une capacité de récupération haute fiabilité : une protection native complète avec les objectifs de point de récupération (RPO) et de délais de récupération (RTO) hautement personnalisables.

– Disponibilité

La nouvelle offre Veeam Data Cloud est disponible dès maintenant.