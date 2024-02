CrowdStrike lance Charlotte AI et Falcon for IT

février 2024 par Marc Jacob

CrowdStrike annonce le lancement de Charlotte AI et Falcon for IT, ainsi que de nouvelles innovations pour Falcon Data Protection, afin de réunir sécurité et IT, de libérer la puissance de l’IA générative et de minimiser les risques d’exposition des données associés aux outils d’IA générative commerciaux. Ces dernières versions apportent des innovations basées sur l’IA, une caractéristique clé de la plateforme Falcon® XDR de CrowdStrike.

Alors que les menaces sont de plus en plus sophistiquées et que la vitesse des attaques augmente, l’avenir de la protection implique l’utilisation d’une plateforme de sécurité unique et moderne, conçue pour faire converger les données, la cybersécurité et l’IT, avec l’IA générative et l’automatisation des workflows intégrées de manière native. Les équipes de sécurité doivent être en mesure de transformer rapidement les données en informations afin de prendre des décisions plus précises et plus rapidement. La sécurité et l’IT doivent s’affranchir des silos pour travailler ensemble et mener des actions rapides qui aident les organisations face aux risques. Les entreprises doivent avoir la liberté d’exploiter les dernières innovations de l’IA générative pour accélérer leur activité sans craindre d’exposer des données sensibles. Ces dernières innovations permettent à CrowdStrike de rapprocher la sécurité et l’IT et libérer la puissance de l’IA générative pour offrir la rapidité et la coordination organisationnelles nécessaires afin de bloquer les attaques à travers une plateforme unique.

Charlotte AI met l’IA conversationnelle au service de la sécurité

Charlotte AI offre aux entreprises le pouvoir de transformation de l’IA conversationnelle. En s’appuyant sur plusieurs modèles d’IA fondamentaux, Charlotte AI démocratise la cybersécurité et apporte de la valeur à l’ensemble de la plateforme Falcon. Des heures de travail se transforment en quelques minutes ou secondes. Avec Charlotte AI, les équipes de sécurité sont plus rapides, plus performantes et plus intelligentes.

• Les utilisateurs de tous niveaux de compétence améliorent leur capacité à stopper les cyberattaques. En posant des questions simples, la plateforme permet d’obtenir des réponses en langage naturel et de prendre rapidement des mesures grâce à l’automatisation des workflows.

• Elle aide à prendre de meilleures décisions plus rapidement, réduisant ainsi le temps d’enquête et de réponse aux incidents critiques. Les premiers utilisateurs ont indiqué qu’ils pouvaient répondre 75 % plus rapidement aux questions de sécurité, rédiger des requêtes 57 % plus rapidement et traquer les attaquants 52 % plus efficacement.

• La plateforme simplifie la gestion de la cybersécurité, en rendant possible l’adoption responsable des innovations issues de l’IA, le tout avec une sécurité et une confiance intégrées, y compris des données sources consultables et traçables, des contrôles d’accès basés sur les rôles et des mesures de protection avancées, pour assurer la sécurité des organisations.

Falcon for IT unifie la sécurité et les opérations IT

Premier produit conçu pour exécuter des workflows d’IA générative via Charlotte AI, Falcon for IT consolide plusieurs cas d’utilisation dans les domaines de la sécurité et de l’IT, laissant aux entreprises la possibilité de remplacer leurs anciens produits par l’architecture à agent unique de la plateforme Falcon. Les utilisateurs peuvent gagner en visibilité, comprendre les risques et consolider les agents et les produits. À partir d’une seule plateforme, ils ont la possibilité de :

• Poser n’importe quelle question en langage naturel pour rationaliser le parc technologique et obtenir une visibilité en temps réel de n’importe quel actif sur l’ensemble des systèmes d’exploitation.

• Obtenir des réponses instantanées de Charlotte AI sur l’état et le potentiel de risque des actifs dans l’ensemble de l’organisation afin de combler les lacunes potentielles.

• Agir immédiatement au niveau de la sécurité et de l’IT grâce à des réponses puissantes et automatisées afin de renforcer la conformité, d’accélérer la remédiation et les enquêtes.

Falcon Data Protection prévient l’exposition des données d’IA génératives

Les dernières innovations de Falcon Data Protection aident les entreprises à adopter en toute confiance les nouvelles technologies d’IA en stoppant instantanément les fuites de données lorsque des données sensibles sont copiées, collées ou téléchargées vers des outils d’IA génératives commerciales sur le web. Falcon Data Protection a remplacé l’ancien DLP, en fournissant des politiques complètes qui suivent le contenu même lorsqu’il se déplace dans les fichiers, en arrêtant l’exposition accidentelle ou malveillante en aval. Les entreprises peuvent mettre fin au vol furtif de données grâce à une visibilité approfondie des données contenues dans les fichiers zip, même lorsqu’ils sont imbriqués avant qu’elles ne soient volées.