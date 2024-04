Transformation et sécurité numériques des ETI : des risques colossaux et des contraintes de plus en plus nombreuses

avril 2024 par Maria Iacono, Directrice de Ready For IT

Soyons francs : 2024 confirme l’augmentation du niveau de menace informatique des entreprises françaises de taille moyenne. Ajoutez à ça les multiples directives réglementaires telles que NIS2 et une pression économique et financière de plus en plus forte… la coupe peut paraître bien pleine. Alors si on changeait de perspective ? les contraintes sont des défis, les ETI sont aux manettes

Le constat est certes sans appel : dans son dernier Panorama de la cybermenace, l’ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, fait état d’un nombre recrudescent d’attaques à but lucratif, avec une répartition des victimes d’attaques par rançongiciel qui compte plus de 50% d’organisations faisant partie d’ETI, PME ou collectivité.

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises sont ainsi confrontées à plusieurs enjeux de transformation numérique, qui sont souvent similaires à ceux rencontrés par d’autres entreprises à l’échelle mondiale, mais qui connaissent comme particularité la concentration des projets et une moindre latitude de budget. Les solutions sur étagère ne leur sont pas adaptées la plupart du temps, tant les particularismes de chacun varient d’une organisation à une autre.

Mais la technologie est plus que jamais à notre service : reprenons le contrôle, ne la laissons pas dans les mains des attaquants !

Les ETI françaises doivent maintenir leur compétitivité à l’échelle des marchés internationaux, où la numérisation est devenue un facteur clé de succès. Grâce à leur transformation numérique, elles peuvent optimiser leurs processus internes, réduire les coûts, accélérer les délais de production et améliorer leur qualité de service.

L’adoption de technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle de type GenAI par exemple, leur permet de rester à la pointe en termes d’efficacité opérationnelle, d’innovation et de réactivité aux besoins changeants des clients. Mais elles sont ainsi aussi de plus en plus exposées aux cybermenaces. Elles doivent donc renforcer leur posture de cybersécurité en mettant en place des mesures de protection appropriées pour sécuriser leurs données, leurs systèmes et leurs infrastructures contre les cyberattaques.

Le DSI, le « gendre idéal » des organisations !

Tout le monde le veut ! Le DSI en ETI est de plus en plus multitâche. Face à des crises perpétuelles et des enjeux financiers et technologiques cruciaux, le DSI est désormais un véritable Business Partner. Cette évolution redéfinit son rôle, de la gestion des impacts sur l’entreprise à l’adoption d’une posture plus ouverte. Le DSI en ETI peut aujourd’hui gravir les échelons et occuper une place stratégique dans les organisations.

De plus, les enjeux éthiques et responsables du numérique étant devenus une priorité ces dernières années, le DSI en ETI se retrouve à devoir intégrer cet impératif incontournable pour lutter à l’échelle de son organisation contre l’augmentation des émissions de l’empreinte carbone du secteur IT. Bien au-delà des aspects techniques et budgétaires du Green IT, se pose à eux le défi de concilier la responsabilité environnementale avec le traitement inclusif des collaborateurs.

Avec les JO, il est sous le feu des projecteurs… Dans ce contexte Olympique, tous les regards des cyber attaquants se tournent vers la France, et les ETI sont des proies de choix. Bien loin de la structure des grands groupes, les ETI sont confrontées à des défis uniques qui exigent une approche innovante. Ces acteurs dynamiques naviguent dans le paysage complexe de la cybersécurité, en misant sur l’écosystème et des partenariats stratégiques. L’agilité des budgets et une personnalisation mesurée sont au cœur de cette nouvelle approche. C’est ainsi que les ETI peuvent réinventer la cybersécurité à leur échelle, avec succès.

Peu importe le secteur : l’industrie, la santé, la supply chain, … chacun connaît des défis majeurs de modernisation, de numérisation et de sécurisation désormais.

Et l’accélération de l’adoption de technologies performantes telles que les GenAI ne facilite pas leur tâche. Les métiers réclament des innovations de ce type, mais sans compromettre la sécurité. Il est primordial de mettre en lumière le besoin crucial d’une vision technologique avancée des DSI en ETI pour harmoniser l’adoption de nouvelles technologies, telles que l’IA, avec les façons de travailler des métiers dans leurs organisations.

Les risques sont colossaux et les contraintes de plus en plus nombreuses. MAIS les technologies sont nos alliées, et le DSI, un humain intelligent, couteau suisse, et désormais séduisant.

