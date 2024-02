Tenable révèle que les arnaques “pig butchering” ont permis de soutirer 13M$

février 2024 par Tenable

“Les arnaques ’pig butchering’, bien qu’opérant sous couvert de romance et d’amitié, se sont révélées être des entreprises extrêmement lucratives pour les fraudeurs, leur permettant de dérober des sommes d’argent considérables à leurs victimes dans le monde entier”, a déclaré Satnam Narang, senior research engineer chez Tenable qui a mené des recherches sur le sujet entre fin 2022 et début 2024.

Satnam Narang estime que les pertes liées aux arnaques observées lors de ses recherches s’élèvent à près de 13 millions de dollars, bien qu’il considère ce chiffre comme une estimation prudente : “Malgré les pertes financières considérables infligées par ces arnaques, l’ampleur réelle des pertes reste difficile à quantifier, en raison de la délimitation floue entre la fraude sentimentale et la fraude à l’investissement, de la nature clandestine des transactions sur les plateformes contrôlées par les attaquants, et de la sous-déclaration des victimes due à des sentiments de honte et d’embarras.”

Pour que les utilisateurs puissent identifier et déjouer les arnaques “pig butchering”, Satnam Narang conseille de prêter attention aux signes avant-coureurs. Des messages aléatoires et non sollicités sur les plateformes de messagerie ou des demandes pour continuer une conversation en dehors des applications de rencontres initiales doivent alerter. Il déconseille également d’interagir avec des personnes qui se vantent d’avoir investi avec succès dans les crypto-monnaies et d’autres instruments financiers, ou qui sollicitent l’achat de crypto-monnaies sur des marchés légitimes à des fins douteuses.

“En sensibilisant le public aux tactiques trompeuses employées par les fraudeurs et en lui donnant les moyens d’identifier et de combattre ces stratagèmes, nous pouvons collectivement nous protéger et protéger les autres contre l’exploitation financière”, conclut Satnam Narang.