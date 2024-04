Tanium XEM et Microsoft Copilot for Security s’associent pour offrir une solution de cybersécurité basée sur l’IA

avril 2024 par Marc Jacob

Tanium a noué un partenariat avec Microsoft Copilot for Security, désormais en disponibilité générale. Au travers de ce partenariat stratégique, Tanium fournit ses données et renseignements en temps réel sur les endpoints directement dans Microsoft Copilot for Security. Ce faisant, les équipes de sécurité peuvent rationaliser et accélérer les processus d’investigation et de réponse aux incidents, réduisant ainsi de manière significative la charge de travail liée aux incidents, et les délais pour réduire les risques. Microsoft Copilot for Security est le premier LLM qui intègre un modèle de langage spécialisé sur la cybersécurité.

Cette solution collaborative est un outil puissant qui favorise la résilience des équipes de sécurité et offre une rapidité, une précision et une facilité d’utilisation inégalées. La plateforme XEM de Tanium, associée au LLM de Microsoft Copilot for Security, fournit aux équipes des informations pertinentes pour surveiller l’ensemble des endpoints en temps réel et pour enquêter rapidement sur les incidents de sécurité et y remédier, tout en minimisant l’impact de la pénurie de talents qui touche le secteur.

Microsoft Copilot for Security est la première solution de cybersécurité basée sur l’IA qui offre aux équipes chargées de la sécurité la possibilité de répondre plus rapidement aux menaces, de traiter les signaux en temps réel et d’évaluer l’exposition aux risques en quelques minutes. Il combine un LLM avancé qui s’appuie sur l’expertise unique de Microsoft en matière de renseignements sur les menaces et sur plus de 78 000 milliards d’indicateurs quotidiens.

