Sysdig est reconnu partenaire technologique de l’année 2024 dans la catégorie Sécurité - Configuration, gestion des failles et GRC par Google Cloud

avril 2024 par Marc Jacob

Sysdig a été reconnu Google Cloud Technology Partner de l’année 2024 dans la catégorie Sécurité - "Configuration, gestion des failles et GRC (Gouvernance, Risque et Conformité)”. Ce prix récompense l’innovation et l’engagement de Sysdig envers ses clients. Pour récompenser les performances exceptionnelles de ses partenaires, Google Cloud organise les "Partner Awards". Les critères d’attribution du prix "Partenaire de l’année" dans la catégorie "Technologie" sont toujours très stricts.

Sysdig et Google Cloud sont partenaires depuis 3 ans sur des sujets tels que l’IA générative ainsi que des contributions et collaborations pour divers projets open source diplômés de la CNCF (Falco et Kubernetes). Les clients peuvent acheter Sysdig sur Google Cloud Marketplace, et Sysdig est hébergé nativement en tant que SaaS sur Google Cloud.

La Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) de Sysdig aide les clients à protéger leurs VM Google, GKE, Anthos, Google Cloud Run/Build, Google Cloud Registries, Google COS et Google Cloud Artifact Registries. La plateforme s’intègre de manière transparente aux produits de sécurité de Google Cloud, tels que Google Security Command Center et Google Chronicle SIEM. Toutes les données de sécurité enrichies par Sysdig peuvent donc être utilisées directement par l’infrastructure de sécurité de Google Cloud.

En utilisant Sysdig et Google Cloud ensemble, les clients obtiennent en moyenne une économie d’1h1/2 par vulnérabilité et la réduction de 50 % des frais généraux d’exploitation. Ils obtiennent également jusqu’à 95 % de réduction du bruit des vulnérabilités en moyenne.