Almavia.CX accède à la certification Gold de Platform.sh

décembre 2023 par Marc Jacob

À travers cette annonce, Almavcia CX se positionne parmi les ESN françaises les plus expertes autour de Platform.sh. A ce jour ils sont très peu nombreux à bénéficier du label Gold à l’échelle nationale. Dans ce contexte, Almavia CX a déployé avec succès plus de 20 projets d’envergure dans différents secteurs (industrie, assurance et services publics) et peut aujourd’hui compter sur une équipe de 12 collaborateurs certifiés. Dès lors, Almavia.CX a la capacité d’accompagner efficacement les entreprises et administrations qui souhaiteraient héberger leurs solutions et environnements sur Platform.sh.

Cette certification permet également à l’ESN de se positionner en partenaire incontournable des utilisateurs de la solution IBEXA Cloud qui est nativement hébergée chez Platform.sh. Il s’agit d’un véritable différenciateur sur le marché, et l’assurance pour les clients de pouvoir bénéficier d’un support et d’une expertise, de bout en bout, pour mener à bien leurs projets sur IBEXA Cloud.

Sur les prochains mois, Almavia CX prévoit de poursuivre ses investissements et de travailler toujours plus en proximité avec les équipes de Platform.sh pour générer de nombreux nouveaux projets. Le choix de Platform.sh par Almavia CX s’explique notamment par la qualité de l’offre d’hébergement proposée, son approche souveraine, sa capacité à travailler avec de nombreux fournisseurs de Cloud public, ses fonctionnalités permettant d’automatiser les tâches courantes, la sécurité de ses infrastructures, son référencement UGAP, mais également son approche vertueuse. Sur ce dernier point, Platform.sh a pour ligne directrice d’avoir l’un des impacts écologiques les plus limités du marché en s’appuyant sur sa technologie qui leur permet de réduire drastiquement la consommation énergétique liée à l’hébergement cloud.