ISEO annonce la fusion totale avec LOCKEN

décembre 2023 par Marc Jacob

Aujourd’hui, et après avoir finalisé l’acquisition de la société LOCKEN (spécialiste du contrôle d’accès intelligent sans câblage) en 2020, ISEO annonce la fusion totale des deux sociétés. Avec cette fusion souhaitée par les deux sociétés, la filiale LOCKEN se fond totalement sous le pavillon ISEO pour devenir une marque produit du groupe.

Cette opération pensée et réalisée de façon équitable s’accompagne notamment de l’intégration de l’équipe Locken au sein du siège France d’ISEO à Vaux-le-Penil (77).

Par ailleurs, le logo actuel de Locken est conservé et une nouvelle documentation commerciale présentant ses produits et solutions vient tout juste de voir le jour, matérialisant ainsi Locken en tant que marque dans le catalogue déjà conséquent d’ISEO.

A travers ce rachat, et outre la continuité de l’activité Locken sous le drapeau ISEO, ISEO apporte plus que jamais aux clients et prospects de Locken l’assurance de la pérennité, du développement de la marque et des solutions déployées.

Souhaitant poursuivre pleinement le développement de Locken, ISEO a déjà procédé depuis le début de l’année à plusieurs recrutements pour renforcer son équipe avec notamment : un chef de projet, un ingénieur système, un responsable marché utilisateur France ainsi qu’un chef de produit.

Cette étape confirme aussi la volonté d’ISEO de renforcer, au niveau mondial, l’offre du groupe dans le domaine des solutions de contrôle d’accès sur-mesure à destination des grandes infrastructures.

Avec cette fusion gagnant-gagnant, le Groupe ISEO franchi une nouvelle étape importante de son développement.

En effet, Locken représente une réelle plus-value pour le groupe ISEO en lui permettant de compléter sa gamme de solutions mécatroniques et de contrôle d’accès sans fil, et de bénéficier d’une expertise et d’un savoir-faire uniques sur le marché. Pionnière dans l’électronique et la gestion des solutions de contrôle d’accès sans câblage, et tout particulièrement spécialisée dans le développement de solutions intégrées pour les entreprises complexes et multi-sites, la marque Locken apporte au groupe ISEO un outil de sécurisation et de gestion opérationnelle de pointe éprouvé et orienté métier utilisateur.

De son côté, avec ce rachat, ISEO fait bénéficier les clients finaux de Locken de toute la richesse et la puissance du Groupe et leur offre en complément des avantages conséquents comme par exemple la possibilité de profiter d’une large gamme de produits mécaniques et de solutions de fermetures et de sécurité d’avant-garde qui viennent compléter avantageusement la solution logicielle LSA de Locken (Locken Smart Access) qui permet de paramétrer et gérer l’ensemble des droits d’accès.