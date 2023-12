Barracuda dévoile son nouveau programme partenaire mondial

décembre 2023 par Marc Jacob

Ce nouveau programme repose sur deux principe fondamentaux : un modèle de réussite partagée et l’agilité des partenaires. Ces derniers seront reconnus sur l’ensemble de leur activité de distribution, indépendamment des voies de commercialisation (revente de licences, MSP et marketplaces), et bénéficieront d’avantages et de ressources en fonction de leur contribution totale aux ventes.

Conçu pour faciliter et renforcer l’engagement des partenaires envers Barracuda, le Barracuda Partner Success Program comprend des avantages, des exigences et des récompenses s’articulant autour du modèle LAER (Land, Adopt, Expand, Renew). De cette façon, Barracuda accompagne l’ensemble de ses partenaires dans le développement de leurs activités, et de leur clientèle tout en contribuant à protéger les clients contre les menaces de cybersécurité.

Avec le lancement de son Partner Success Program, Barracuda introduit également une nouvelle certification pour les vendeurs et agents en charge de la relation clients afin d’améliorer la fidélité des clients, d’accroître leur satisfaction et d’augmenter le volume des ventes.

« En tant que revendeur, l’un des avantages les plus significatifs du nouveau Barracuda Partner Success Program est qu’il inclut toutes nos ventes sur les trois voies de commercialisation. Il est intéressant d’être reconnu pour toutes nos activités sur l’ensemble du portefeuille Barracuda, revente de licences, MSP ou marketplace », a déclaré Larry Fulop, VP of Marketing and Technology chez MicroAge.

Les outils de nouvelle génération améliorent l’engagement des partenaires

Avec le lancement du Barracuda Partner Success Program, Barracuda offre également de nouvelles fonctionnalités à son portail partenaire.

Début 2024, les revendeurs participant au Barracuda Partner Success Program bénéficieront des nouveaux niveaux de partenariat : Premier, Preferred, Authorized et Affiliate.