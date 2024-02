SolarWinds annonce les lauréats des prix des partenaires EMEA de 2024

février 2024 par Marc Jacob

Voici la liste complète des lauréats :

• Distributeur de l’année dans la région EMEA (Distributor of the Year) : CyberKnight (EAU)

• Transform Partner de l’année pour la région EMEA (Transform Partner of the Year) : Orsenna (FR)

• Prix de l’innovation dans la région EMEA (Breakthrough Award) : Nethouse (SE)

• Prix d’excellence pour la fidélisation des clients dans la région EMEA (Excellence in Customer Retention) : ATS Network Management (ZA)

• Prix d’excellence pour le développement commercial dans la région EMEA (Excellence in New Business Development) : Veridata (DK)

• Prix d’excellence pour la diversification dans la région EMEA (Excellence in Diversification) : Miriade (IT)

• Prix d’excellence pour le marketing dans la région EMEA (Excellence in Marketing) : Spire Solutions (EAU)

• Prix d’excellence pour les accomplissements personnels dans la région EMEA (Personal Achievement) : Ali Yazici ODYA (TR)

• Prix d’excellence pour l’habilitation dans la région EMEA (Excellence in Enablement) : Prosperon Networks Limited (UK)

• Partenaire de l’année dans la région EMEA pour Hybrid Cloud Observability (Hybrid Cloud Observability Partner of the Year) : Prosperon Networks Limited (UK)

Les lauréats ont été choisis en fonction du chiffre d’affaires et de la trajectoire de croissance d’une année sur l’autre, de l’investissement dans SolarWinds, de l’engagement en matière de développement et de l’alignement des technologies, de l’efficacité de la collaboration avec les entreprises SolarWinds régionales sur le terrain, de l’efficacité des campagnes de marketing et des stratégies de commercialisation, et des accréditations SolarWinds Certified Professional® et SolarWinds Sales Expert (SSE) obtenues au cours de l’année précédente.