Delinea acquiert Fastpath

février 2024 par Marc Jacob

Delinea annonce un accord définitif au vu de l’acquisition de Fastpath, leader dans le domaine de la gouvernance et de l’administration des identités (IGA) et des droits d’accès aux identités. Ce mouvement stratégique fait suite à l’acquisition récente d’Authomize par Delinea. Il marque une expansion significative des capacités de la société à améliorer les accès à privilèges, les contrôles et la gouvernance, réduisant ainsi les risques cyber des organisations et garantissant la conformité.

En intégrant l’expertise de Fastpath, Delinea est prête à offrir une plateforme robuste axée sur l’IA pour la sécurité des autorisations. Cela fait de Delinea la référence en matière de gestion des autorisations à travers l’infrastructure, les applications et les données, offrant des perspectives et un contrôle inégalé sur l’accès et les privilèges des utilisateurs.

Dans le paysage actuel, dominé par l’infrastructure en tant que service et les applications SaaS, les entreprises sont confrontées à une menace croissante et à des défis en matière de gestion des données et des identités. La combinaison de Fastpath et de Delinea arrive donc à point nommé pour répondre à ces enjeux. Il fournit aux responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) et à leurs équipes des outils avancés pour gérer les interactions complexes entre les utilisateurs privilégiés et les données de l’entreprise.

« Le défi auquel sont confrontés les RSSI concerne la décentralisation croissante des identités, ce qui laisse de nombreuses lacunes en matière d’autorisation, » explique Martin Kuppinger, fondateur et Principal Analyst chez KuppingerCole. « Les modèles d’autorisation et de politique doivent être gérés et plus centralisés, en particulier parce que les utilisateurs privilégiés ne se limitent pas aux administrateurs traditionnels mais s’étendent aux utilisateurs métier. Il est essentiel de résoudre le problème de la centralisation, de l’orchestration et de l’automatisation des autorisations pour réduire efficacement les risques et atténuer les menaces dans les environnements décentralisés couvrant toutes les identités. »

En combinant les capacités IGA de Fastpath avec la technologie Identity Threat Detection and Response (ITDR) d’Authomize, Delinea est particulièrement bien placée pour offrir des informations approfondies et des mécanismes de contrôle sur l’accès des utilisateurs. Cette intégration permet non seulement d’identifier les accès à privilèges et les menaces potentielles, mais aussi de faciliter la remédiation automatisée grâce à des contrôles d’accès intelligents, ce qui améliore considérablement la sécurité des données et la conformité.

L’acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l’examen par les autorités réglementaires.

Fastpath, une société du portefeuille de Pamlico Capital depuis 2020, était représentée par Raymond James.