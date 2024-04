Socomec lance un interrupteur-sectionneur industriel 2000 VDC

avril 2024 par Marc Jacob

Socomec fait évoluer INOSYS, sa gamme d’interrupteurs-sectionneurs courant continu désormais disponible en 2000 VDC (Volt Direct Current). L’essor des énergies renouvelables, notamment l’éolien et le solaire, qui sont principalement générées de manière intermittente sous forme de courant continu (DC), entraîne une demande croissante pour des interrupteurs-sectionneurs capables de gérer des tensions élevées, assurant ainsi un fonctionnement sûr et efficace des installations. En parallèle, avec l’électrification croissante des transports et l’avènement du stockage d’énergie ainsi que des véhicules électriques, il devient impératif de disposer de systèmes de coupure DC toujours plus performants et fiables.

Avec cette évolution sans précédent, fruit d’importants travaux de Recherche & Développement (R&D), Socomec anticipe cette dynamique - alors même que la norme internationale de certification demeure aujourd’hui fixée à 1500 VDC maximum.

Fort d’une vingtaine d’années d’expérience en technologies d’alimentation et de commutation en courant continu, Socomec a développé une gamme d’interrupteurs-sectionneurs combinant performances élevées, sécurité opérationnelle et durabilité, le tout avec un encombrement réduit.

Ils intègrent une technologie brevetée assurant une capacité de coupure de 750 VDC par pôle, fournissant 1500 VDC en 2 pôles seulement, et limitant considérablement les puissances dissipées et pertes énergétiques associées.

Modulaire, l’interrupteur-sectionneur peut être utilisé en version 2 pôles, 3 pôles ou encore 4 pôles, pour répondre à tous les besoins ou contraintes du client. La solution se veut flexible et très simple à installer grâce à la non-polarisation de l’interrupteur, permettant tous les types de câblages et de connexions. Elle bénéficie par ailleurs d’un accès facile sans outils pour intégrer les contacts auxiliaires (situés dans le boîtier de commande).

INOSYS est une gamme d’interrupteurs-sectionneurs disponibles avec commande manuelle -actionnable à l’aide d’une poignée - pour sectionner tout ou une partie de l’installation électrique. La manœuvre sécurisée est garantie avec une indication directe de la position sur le barreau et des contacts visibles avec confinement de l’arc électrique, ainsi qu’une ouverture et une fermeture indépendantes de la vitesse de manœuvre de l’opérateur.

Ils sont par ailleurs conçus pour résister à des environnements difficiles, avec des essais concluants de résistance aux vibrations, chocs, températures humides et de tenue au brouillard salin.

Il s’agit d’une technologie de coupure éprouvée, conformément aux caractéristiques énoncées par les normes IEC 60947-3 et UL 98B, disponible pour la catégorie d’utilisation DC-PV2. Testés dans des applications avec et sans fusibles pour garantir un maximum de sécurité dans toutes les conditions de défaut, les interrupteurs-sectionneurs INOSYS ont été spécialement élaborés pour résister à des conditions de court-circuit élevé.

En assurant désormais la coupure et la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité de tous les circuits électriques jusqu’à 2000 VDC (en 3 pôles), Socomec entend ainsi répondre à une demande croissante de la puissance, requise pour les systèmes photovoltaïques (PV) et de stockage d’énergie (ESS).

Des investissements conséquents dans la R&D pour rester à la pointe de l’innovation

Et pour cause, la recherche et développement (R&D) occupe une place prépondérante chez Socomec avec près de 10 % du chiffre d’affaires réinvesti annuellement par l’entreprise. En ce qui concerne INOSYS, si la technologie existante a pu servir de base à l’extrapolation à 2000 VDC, de nombreux défis ont dû être relevés tels que la délimitation du périmètre des tests pour lesquels, en l’absence de normes établies pour le 2000 VDC, il a fallu effectuer un important travail prospectif visant à anticiper de potentielles futures normes. Pour ce faire, la collaboration avec des laboratoires externes est de mise afin de garantir la sécurité et la fiabilité de la configuration des produits développés par l’entreprise.