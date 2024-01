Silverfort Sammelt 116 Millionen US-Dollar für die Vereinheitlichung des Identitätsschutzes

Trotz der wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, Silverfort ist in einem enormen Tempo gewachsen. Im Jahr 2023 haben wir wie in den drei Jahren zuvor unsere jährlichen wiederkehrenden Umsätze (ARR) im Jahresvergleich um mehr als 100 % gesteigert und neue ARR in zweistelliger Millionenhöhe hinzugefügt. Ein großer Teil dieses Erfolgs ist unseren großartigen Vertriebspartnern zu verdanken, die das Herzstück unserer Wachstumsstrategie sind. Einige der weltweit größten Unternehmen vertrauen mittlerweile Silverfort zum Schutz ihrer Unternehmensidentitäten, darunter mehrere Fortune-25-Unternehmen, wobei jedes Quartal mehr als 100 neue Kunden zu uns kommen. Ich bin unseren Kunden unglaublich dankbar, dass sie mit uns zusammenarbeiten und uns beim Aufbau dieses Unternehmens und Produkts helfen. Um dieser erheblichen Nachfrage gerecht zu werden, wuchs unser Team im Jahr 60 um 2023 % auf fast 300 Mitarbeiter auf der ganzen Welt, die sich alle dafür einsetzen, unseren Kunden das beste Produkt und Erlebnis zu bieten.

Heute geben wir zusammen mit vielen unserer bestehenden Investoren eine neue Finanzierung in Höhe von 116 Millionen US-Dollar von Brighton Park Capital (BPC) bekannt, wodurch sich unsere Gesamtfinanzierung auf 222 Millionen US-Dollar erhöht. Die Zusammenarbeit mit dem BPC-Team während des gesamten Fundraising-Prozesses war großartig. Sie verfügen über ein beeindruckendes Maß an Verständnis für unseren Markt und teilen unsere Vision dafür. Sie bringen auch viel Erfahrung mit, die uns dabei helfen wird, ein großes Unternehmen aufzubauen und neu zu gestalten Identitätsschutz wird in jeder Organisation durchgeführt.

Bevor ich noch etwas sage, möchte ich unserem Team dafür danken, dass es diesen Erfolg und diesen Meilenstein ermöglicht hat. Als wir dieses Unternehmen gründeten, hoffte ich, eine Kultur aufzubauen, in der Menschen in echter Teamarbeit zusammenarbeiten und in der Ideen, Kreativität und Inklusivität gedeihen. Silverfort wurde kürzlich zum zweiten Mal in Folge als bestes Startup-Unternehmen in Israel ausgezeichnet, und ich könnte nicht stolzer sein. Die harte Arbeit, die Kundenorientierung und das Engagement dieses Teams bei der Lösung anspruchsvoller Probleme sind der Grund, warum wir diese großartigen Ergebnisse sehen und warum ich so gespannt darauf bin, wohin wir dieses Unternehmen und dieses Produkt als nächstes führen werden. Vielen Dank, dass Sie mich beim Aufbau unterstützt haben.

Warum Identität

Als Yaron, Matan und ich dieses Unternehmen gründeten, bestand unser Ziel darin, ein sehr schwieriges und schnell wachsendes Problem zu lösen, mit dem viele Unternehmen konfrontiert sind. Kompromittierte Identitäten sind heute die Waffe der Wahl für Angreifer und machen die Identität zum anfälligsten Element des Unternehmens Angriffsfläche. Angreifer nutzen die blinden Flecken aus, die in fast jedem Unternehmen vorhanden sind IAM Infrastruktur, die bisher nicht geschützt werden konnte. Dies kann teilweise auf eine Fehleinschätzung des Marktes zurückgeführt werden, dass IAM-Anbieter, die verwalten Identitäten, sind auch dafür verantwortlich Sicherung obwohl sie dazu aus zwei Hauptgründen tatsächlich nicht in der Lage sind:

Durch die Migration vieler Unternehmen zu Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen entstand eine fragmentierte, komplexe IAM-Infrastruktur: 92 % der Unternehmen nutzen mittlerweile eine Kombination aus Cloud-nativen und lokalen Identitätslösungen, oft von mehreren konkurrierenden Anbietern. Jede Identitätslösung fungiert als „Silo“ mit eigenen lokalen Sicherheitskontrollen, ohne den breiteren Kontext der Aktivität eines Benutzers zu verstehen und ohne konsistente Durchsetzungsmaßnahmen, die in den verteilten Identitätsumgebungen funktionieren.

IAM- und Punktidentitätssicherheitslösungen sind nicht in der Lage, viele kritische Ressourcen zu schützen, einschließlich derer, auf die Angreifer bei Datenverstößen häufig abzielen – wie Befehlszeilenschnittstellen, Legacy-Systeme, Dienstkonten (nicht-menschliche Identitäten), Dateifreigaben, Datenbanken und IT/ OT-Infrastruktur. Diese Ressourcen ermöglichen es Angreifern, die bestehenden Identitätssicherheitskontrollen zu umgehen, wodurch diese Kontrollen unwirksam werden.

Vereinheitlichung des Identitätsschutzes mit einer einzigen Plattform

Unser Ziel ist es, eine Plattform zu entwickeln, die den Identitätsschutz mit einer einzigen Ebene vereint, die über allen verteilten „Silos“ des Unternehmens läuft Identitätsinfrastruktur. Unser Einheitlicher Identitätsschutz Die Plattform erweitert moderne Sicherheitsmaßnahmen auf jede Identität im Unternehmen, unabhängig davon, ob es sich um einen Menschen oder eine Maschine, vor Ort oder in der Cloud oder um irgendetwas dazwischen handelt. Wir haben eine einzigartige Architektur entwickelt, die den Identitätsschutz auf zuvor „unschützbare“ Ressourcen erweitert. Stellen Sie sich vor, Sie aktivieren Sicherheitskontrollen wie MFA oder Zero Trust-Zugriffsrichtlinien auf Legacy-Systeme, Dienstkonten, Befehlszeilentools, IT/OT-Infrastruktur und mehr – das ist jetzt nicht nur möglich, sondern auch einfach.

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern haben wir unsere Plattform bewusst so konzipiert, dass sie extrem schnell und einfach bereitzustellen und zu verwenden ist, ohne dass all die unzähligen Systeme, die wir schützen, geändert werden müssen. Es ist nicht erforderlich, etwas auf ihnen zu installieren oder zu konfigurieren oder Proxys vor ihnen bereitzustellen. Dies bedeutet, dass wir Identitätssicherheit überall verfügbar machen und Identitätsbedrohungen wie Kontoübernahmen, seitliche Bewegungund Ransomware-Verbreitung. Wenn Sie mehr erfahren möchten, siehe eine Demo.

Führend auf dem Markt für Identitätssicherheit

Mit Blick auf die Zukunft planen wir, stark in die Erweiterung unserer Plattform zu investieren, sowohl durch die Erweiterung der Fähigkeiten unserer bestehenden Produktmodule als auch durch die Entwicklung mehrerer neuer innovativer Module, um die umfassendste End-to-End-Lösung für den Identitätsschutz auf dem Markt anzubieten.

Ich freue mich sehr, Mike Gregoire, Mitbegründer und Partner von Brighton Park Capital, bei uns begrüßen zu dürfen Silverfort Vorstand. Mike war zuvor CEO von CA Technologies und Taleo, und seine Erfahrung wird uns bei der Skalierung unseres Unternehmens enorm helfen, um den Bedürfnissen und der Position der Kunden gerecht zu werden Silverfort als Marktführer im schnell wachsenden Markt für Identitätssicherheit. Ich freue mich sehr, mit Mike und dem großartigen Team von BPC zusammenzuarbeiten.

