Signicat nomme Philipp Wegmann comme Country Manager DACH

février 2024 par Marc Jacob

Philipp Wegmann jouera un rôle central dans la direction et la croissance de l’équipe allemande, en mettant l’accent sur le renforcement de la position de Signicat en tant que premier fournisseur de solutions d’identité numérique sur le marché DACH. Avec plusieurs années de succès sur le marché allemand, Signicat offre un portefeuille complet de solutions d’identité numérique : de la vérification de l’identité à l’authentification, la signature électronique et la prévention de la fraude. Le portefeuille est une combinaison de méthodes traditionnellement utilisées sur le marché allemand et de nouvelles méthodes développées en interne, innovantes et conformes. Grâce à son solide portefeuille de solutions conformes aux normes GwG et eIDAS, Signicat espère augmenter le nombre de clients qu’elle sert actuellement en Allemagne.

Philipp Wegmann, qui a occupé plusieurs postes chez IDnow, dont le dernier en tant que Directeur de la Gestion des Partenaires, apporte une grande expérience. Son parcours étendu dans le domaine des ventes et du développement commercial au sein d’entreprises telles que Truma Geraetetechnik et Panasonic s’étend sur plus de 15 ans.