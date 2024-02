Semkel recrute Nicolas Bressand au poste de Directeur Business Development

février 2024 par Marc Jacob

Nicolas Bressand, 52 ans, est un expert du conseil en cybersécurité. Diplômé de l’ISC Paris, Nicolas a fait ses premières armes dans le monde des télécoms avant de rejoindre le marché de la cybersécurité, dans lequel il évolue depuis près de 20 ans. Au cours des années, il a occupé plusieurs postes, de directeur de grands comptes jusqu’à directeur commercial de grandes entreprises telle que Cybelangel, leader de la détection et protection contre les menaces cyber où il a orchestré la croissance commerciale de l’activité cybersécurité en France, Belgique et Suisse.

En tant que Directeur Business Development, Nicolas Bressand aura pour missions d’accélérer le développement commercial de l’offre à destination des ETI, des grands comptes et la co-construction de la stratégie de l’entreprise.

Nicolas Bressand est diplômé de l’Institut Supérieur du Commerce (ISC Paris) en Sales and Marketing. Depuis 20 ans, il a occupé des fonctions clés au sein de start-ups et de grands groupes qui recherchaient à créer leur activité cybersécurité ou à passer à l’échelle.

Il commence sa carrière en 1997 dans les télécoms comme ingénieur commercial chez Alcatel. Deux ans plus tard, il intègre Matra Nortel Communications Distributions en tant que responsable des comptes jusqu’en 2003. Il occupe ensuite le poste de directeur commercial pour plusieurs entreprises spécialisées dans la cybersécurité telles qu’Arkoon Network Security, Airbus Defense and Space Cybersecurity, Rohde & Schawrz Cybersecurity, et Deveryware. Il intègre ensuite Cybelangel en tant que responsable de l’activité commerciale (France – Belgique et Suisse) entre 2021 et 2023, période durant laquelle il exerce également en parallèle une activité de conseil en stratégie et business development cybersécurité freelance, avant de rejoindre Semkel.