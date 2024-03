Secuserve et Avant de Cliquer unissent leurs forces pour répondre aux besoins contre les Cybermenaces !

mars 2024 par Marc Jacob

Aujourd’hui, la France devient le 2ème pays européen le plus touché par le phishing. Selon le rapport de l’ANSSI entre 2022 et 2023, 40 % des rançongiciels ont touché les entreprises, 23% les collectivités (à la hausse). Au niveau mondial, on constate une attaque par email de phishing avec demande de rançon toutes les 10 secondes.

Pour répondre à cette problématique, Avant de Cliquer a développé un programme de sensibilisation innovant et automatique qui développe les réflexes de cybersécurité. Le processus s’articule en 3 points :

• L’apprentissage théorique : kit de communication et plateforme d’e-learning.

• L’apprentissage par l’action : Envoi de campagne de phishing ciblé.

• L’accompagnement : Reporting et tableau de bord

Pour assurer la protection de tout type de messagerie, Secuserve édite e-securemail, une solution de filtrage et de sécurisation d’email 100% française et souveraine. Bénéficiant de SLA inégalés et d’une disponibilité constatée de 100% depuis plus de 20 ans, elle assure une sécurisation complète et inégalée des emails, tant pour les flux entrants (protection et catégorisation par IA) que pour les flux sortants (délivrabilité : DKIM, DMARC, SPF).

Ses principaux atouts :

• Multi-technologies (antiphishing, antispam, antivirus...)

• IA automatique et/ou Humail Technology : le captcha intelligent

• Politique granulaire pour s’adapter à chaque client (synchro AD/LDAP, O365)

• Réécriture d’URL et bandeaux d’alertes

• Monitoring des flux sortants, alertes

• PCA de messagerie

Grâce à ce partenariat il existe une complémentarité de services dans le but de « sensibiliser », « former », « auditer » et « sécuriser ».

Ce partenariat entre Secuserve et Avant de Cliquer prend effet immédiatement.