APL Data Center annonce une évolution de sa gouvernance

mars 2024 par Marc Jacob

APL Data Center, société de conseil et d’ingénierie spécialisée dans la conception et la réalisation de data centers, a présenté ce jour sa nouvelle gouvernance. Cette réorganisation vise notamment à améliorer la performance délivrée aux clients d’APL, renforçant ainsi son positionnement en tant que leader du secteur.

Tristan Richard est nommé à la tête de la direction générale d’APL Data Center

Tristan Richard, actuel directeur général adjoint d’APL Data Center, est nommé directeur général d’APL Data Center à compter du 1er juillet 2024. Il sera responsable de la direction de la société et de la réalisation des objectifs stratégiques d’APL ainsi que du déploiement du prochain plan stratégique du Groupe. Tristan Richard a démarré chez APL en janvier 2003 et a participé activement à la croissance de l’entreprise dès ses débuts.

La création d’un comité de surveillance pour superviser les orientations stratégiques d’APL

Afin d’assurer la pérennité de sa croissance et la continuité dans les prises de décision stratégiques du groupe, Robert Bouchard, président d’APL Data Center, a annoncé la mise en place d’un comité de surveillance co-présidé par Christophe Weiss, actuel directeur général d’APL. Le comité, exerçant un rôle consultatif, se réunira régulièrement pour partager ses recommandations sur l’exploitation de l’entreprise, la définition et la mise en œuvre de sa stratégie, le développement des innovations, la représentation dans les principales instances professionnelles et les prises de décisions importantes. Il bénéficie de l’expérience et des relations de ses membres pour garantir un développement sain, soutenu et structuré d’APL.

La mise en place d’une nouvelle organisation interne autour d’expertises et activités clés

Dans le cadre du plan stratégique NextGen2024 et pour être en mesure d’adresser des projets mobilisant des ressources pluridisciplinaires importantes, APL Data Center a mis en place une nouvelle organisation interne matricielle en compléments de ses business units :

• Brice Legay est nommé directeur des opérations ingénierie data center, en charge de la business line « data center clé en main » ;

• Frédéric Perrigault est nommé directeur des opérations consulting et sites existants, en charge de la business line « Consulting » ;

• Jérôme Batou-To Van est nommé directeur de la business line « Hyperscalers ».

Ils auront pour mission d’accélérer le développement d’APL dans ses segments stratégiques, tout en restant fidèles à sa mission d’entreprise, Organic Design, qui vise à concevoir des data centers en symbiose avec leur environnement.

APL, entreprise responsable depuis sa création, œuvre au quotidien pour maitriser et réduire l’impact environnemental des activités numériques.