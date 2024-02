Se protéger des escroqueries romantiques en ligne : conseils pour préserver son cœur et son portefeuille

février 2024 par OpenText Cybersecurity

Les escrocs romantiques sont des maîtres dans l’art du déguisement. Ils tissent habilement leurs toiles remplis d’amour et d’affection, utilisant des tactiques de manipulation émotionnelle telles que le « love bombing » (intenses démonstrations) et « le gaslighting » (informations déformées) pour attirer des victimes.

Des technologies avancées telles que les images générées par IA et les vidéos deepfake rendent leurs tromperies encore plus convaincantes.

Aujourd’hui, même des individus ayant des connaissances numériques peuvent voir la toile se renfermer sur eux. Les fraudeurs professionnels créent des scénarios réfléchis pour justifier leurs demandes d’argent ou d’informations personnelles. Ils peuvent prétendre être en crise financière ou médicale, affirmer qu’ils habitent hors du pays prétextant manquer des fonds nécessaires pour rencontrer la personne.

Les applications de rencontres et les médias sociaux, toujours plus nombreux, ouvrent la porte à ces fraudes.

Voici quelques conseils pour protéger son cœur et son portefeuille :

Protéger ses informations personnelles : plus on partage d’informations en ligne, plus les risques s’intensifient. Il faut éviter de publier des informations personnelles sensibles susceptibles d’être exploitées dans le cadre d’escroqueries par hameçonnage.

La vigilance doit être de mise si une relation s’enflamme très vite ou semble trop belle pour être vraie. Les escrocs revendiquent souvent le coup de foudre pour manipuler leurs victimes sur le plan émotionnel.

Quelle que soit l’histoire, il ne faut jamais partager ses coordonnées bancaires ou des images intimes avec une personne rencontrée uniquement en ligne.

Il faut rester prudent dans la proposition du changement de plateforme et se méfier de quiconque encourageant à aller discuter hors des sites de rencontres vers des plateformes moins réglementées, ce qui pourrait être un signe d’intentions frauduleuses.

Choisir des plateformes de rencontres sécurisées : utiliser des applications de rencontres qui offrent des fonctionnalités de sécurité robustes, comme la vérification d’identité, l’authentification à deux facteurs, etc.

Enquêter pour se rassurer : envisager des vérifications d’antécédents pour vérifier l’identité d’une personne. Se protéger davantage en s’inscrivant à des services de protection de l’identité et des données.

Rester à l’affût des nouvelles technologies : se renseigner sur les méthodes courantes de fraude en ligne. La prise de conscience est la première ligne de défense à prendre en compte.

Recours légal et soutien : en cas de problème d’escroquerie, un signalement-immédiat à la FTC et la demande un conseil juridique est nécessaire. Il existe également des groupes de soutien pour ceux qui sont émotionnellement affectés par ces escroqueries.

Alors que nous naviguons dans les complexités des relations en ligne, il est plus important que jamais de rester vigilant, informé et prudent. Les temps ont changé, « le cœur en ligne a ses raisons que la raison doit valider ».