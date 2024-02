Scalian acquiert Dulin

février 2024 par Marc Jacob

Scalian annonce l’acquisition* de Dulin, cabinet de conseil espagnol spécialisé en cybersécurité et en gestion des identités et des accès (IAM). Dulin a notamment développé son expertise autour d’un outil orienté utilisateur reconnu pour les applications de gestion dynamique des autorisations. Expert du secteur bancaire, Dulin viendra, grâce à son intégration au sein de Scalian, renforcer l’expertise du Groupe pour accompagner les acteurs des secteurs de l’industrie, de la santé, de l’automobile ou de la défense.

Fort d’une équipe de 35 spécialistes, Dulin est un expert métier incontournable, capable de modéliser et de gérer des politiques de sécurités métiers auditables pour toute organisation, entreprise ou institution. Son savoir-faire permet de gérer l’ensemble de ces politiques via une gestion centralisée, agile et fiabilisée.

L’intégration de Dulin constitue une étape majeure du développement de Scalian sur le marché de la cybersécurité en Espagne mais aussi sur son portefeuille de produits à destination du secteur bancaire, ainsi que pour les nombreux autres clients qui expriment des besoins spécifiques en matière de mise en œuvre de l’IAM. L’intégration des équipes de Dulin au sein de celles de Scalian Espagne permettra de combiner les savoir-faire et de proposer une offre de services enrichie et plus spécialisée.

*Conseil Scalian : cabinet Andersen