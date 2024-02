SailPoint lance le programme Managed Service Provider

février 2024 par Marc Jacob

SailPoint Technologies, Inc lance une offre de Managed Service Provider (MSP). Certains partenaires ont la possibilité de fournir et de gérer l’offre SailPoint Identity Security Cloud pour leurs clients du monde entier qui bénéficieront ainsi de l’expertise approfondie de SailPoint pour une approche unifiée de la sécurité des identités, leur permettant ainsi de relever les défis complexes de la gestion des identités sans avoir à gérer eux-mêmes la mise en service et l’administration en continu du programme.

Cette nouvelle offre MSP souligne l’attention que porte SailPoint à la réussite de ses clients et à la garantie d’une sécurité optimale, en veillant à ce que les entreprises puissent non seulement protéger leurs identités, mais également se développer sereinement dans un contexte numérique en constante évolution. Avec la capacité de créer des solutions uniques et sur mesure en matière de sécurité, les partenaires MSP peuvent fournir des services basés sur ceux de SailPoint ou construire leur propre programme dans le cadre d’une offre de cybersécurité plus large. Les partenaires MSP ont ainsi la possibilité de générer une forte valeur ajoutée en se différenciant et en offrant une plus-value considérable à leurs clients.