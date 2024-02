Safer Internet Day : misez sur le contrôle parental intelligent avec NETGEAR

février 2024 par NETGEAR

De plus en plus, nos données personnelles et numériques ainsi que nos activités en ligne font l’objet de cybermenaces toujours plus fortes. Alors, à l’occasion du Safer Internet Day, le leader des solutions de connectivité NETGEAR vous propose sa solution Smart Parental Controls, une avancée significative dans la gestion et la protection de l’expérience en ligne de toute votre famille. Le WiFi avec contrôle parental intelligent intégré de NETGEAR offre une tranquillité d’esprit totale en permettant à votre foyer de rester connecté tout en étant protégé, faisant de la sécurité en ligne des enfants une priorité.

Une gestion du temps d’écran simple comme bonjour

Smart Parental Controls propose diverses fonctionnalités pour gérer l’activité en ligne des enfants et favoriser des habitudes saines. Contrôlez le temps d’écran, surveillez l’activité sur le WiFi et la 4G, et construisez ensemble des habitudes responsables en ligne. Notre solution offre une gestion simple et efficace. Vous avez le contrôle total de la connexion Internet de vos enfants. Mettez en pause Internet lors des repas, des études, ou d’autres activités, et reprenez en un clic. Créez des profils personnalisés pour chaque membre de la famille, permettant une gestion du temps en ligne adaptée à chaque personne.

Votre foyer, des habitudes saines et une surveillance optimale

Découvrez l’activité en ligne de vos enfants de manière détaillée. Obtenez des rapports sur l’utilisation des appareils, consultez l’historique des sites Web visités et utilisez l’application My Time pour garantir l’application des règles Internet même hors de chez vous. Promouvoir un équilibre entre temps en ligne et temps hors ligne est essentiel. Définissez des limites grâce aux filtres de contenu adaptés à l’âge, fixez des limites de temps pour différentes activités en ligne, planifiez des heures de coucher personnalisées et encouragez des récompenses pour un comportement responsable.

L’application My Time de NETGEAR

Incluse dans le contrôle parental intelligent, My Time permet une gestion facile des appareils mobiles de vos enfants. Suivez leur utilisation en ligne, assurez-vous que vos règles Internet s’appliquent partout, même en dehors de la maison. Téléchargez l’application My Time by NETGEAR avec votre abonnement NETGEAR Smart Parental Controls Premium, sans coût additionnel.

NETGEAR Smart Parental Controls vous offre une tranquillité d’esprit et assure à vos enfants une navigation nulérique en toute sécurité dans un monde digital en perpétuel mouvement.