Commentaire Netskope - Safer Internet Day : des pratiques et un dialogue continus nécessaires

février 2024 par Rich Davis, Director of Product and Solution Strategy chez Netskope

A cette occasion, Rich Davis, Director of Product and Solution Strategy chez Netskope, explique qu’au-delà de ces journées de sensibilisation, les entreprises doivent instaurer des pratiques et un dialogue qui s’inscrivent dans le temps :

« Les journées de sensibilisation annuelles telles que le "Safer Internet Day" peuvent être utiles dans le sens où elles permettent d’aborder la question de la cyber-hygiène avec les employés. Toutefois, il y a un piège potentiel à considérer la cyber-conscience comme une case à cocher, tout comme peut aussi l’être la formation en cybersécurité annuelle. En réalité, une bonne cyber-hygiène nécessite des changements culturels continus, avec un comportement responsable clairement priorisé (et communiqué) aux plus hauts niveaux de l’entreprise. Il est recommandé pour les organisations de chercher des moyens de transformer ces communications annuelles en un dialogue permanent - peut-être en utilisant l’IA pour fournir une formation utilisateur juste-à-temps, au moment où un risque de cybercriminalité ou de protection des données est rencontré. Plus stratégiquement, l’adoption d’une architecture basée sur le zero trust permet aux organisations de réduire l’exposition au risque que représente un seul employé, et fait le travail d’un grand nombre de journées de sensibilisation individuelles. »