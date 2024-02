Safer Internet Day : le commentaire de Tenable

février 2024 par Chris Boyd, Staff Research Engineer chez Tenable

“La possibilité d’être dupé par des mensonges et des séquences vidéo falsifiées est aujourd’hui plus forte que jamais. De nombreux adultes se laissent encore convaincre par des cheapfakes, ces photos et mèmes grossièrement édités sur les réseaux sociaux. Dans de nombreux cas, leurs auteurs n’ont même pas besoin de recourir à des outils d’IA pour atteindre leur objectif. Face à cela, les campagnes de désinformation peuvent rapidement devenir un savant mélange d’ingérence, d’abus de confiance et de menaces toujours présentes de la part de groupes de ransomwares et de malwares qui parviennet à en tirer parti chacun à leur manière.

Les adolescents et les jeunes adultes étant plus connectés que jamais, il est essentiel que nous abordions les risques posés par les ransomwares, le cyberharcèlement, et la possibilité de manipulation numérique et de désinformation facilitées par des technologies de deepfake et d’IA de plus en plus sophistiquées.

Si nous ne voulons pas voir se répéter les techniques d’ingénierie sociale et de diffusion de ransomwares utilisées ces dernières années pour cibler la prochaine génération de cybercitoyens, il nous appartient d’aider et d’encourager toute personne impliquée dans l’apprentissage des enfants à proposer des solutions réalistes pour les protéger des dangers en ligne.”