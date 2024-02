Fortinet : Journée pour un Internet plus sûr

février 2024 par Fortinet

Internet est partout dans le monde moderne, utilisé dans des contextes personnels, professionnels et éducatifs. Les enfants apprennent à se servir d’un écran tactile avant même de savoir parler, et les enfants plus âgés profitent de divers jeux, réseaux sociaux et matériels éducatifs dès la primaire. Cette omniprésence d’Internet s’accompagne de problèmes de sécurité et de cybermenaces.

Ce sont ces menaces qui ont conduit au développement de la “Journée pour un internet plus sûr” (Safer Internet Day), une campagne mondiale destinée à encourager tout le monde - des enfants aux parents en passant par les éducateurs et les professionnels - à jouer leur rôle dans la création d’un meilleur internet.

Qu’est-ce que le Safer Internet Day ?

Organisé chaque année au début du mois de février, le Safer Internet Day est un événement mondial de sensibilisation, coordonné par le réseau Insafe/INHOPE à Bruxelles avec le soutien de la Commission européenne. L’objectif de la "Journée pour un Internet plus sûr" est de créer une expérience Internet plus sécurisée et de meilleure qualité en sensibilisant les utilisateurs à une utilisation plus responsable et respectueuse d’autrui.

Pourquoi la “Journée pour un internet plus sûr” est-elle importante ?

Aujourd’hui, la cybercriminalité peut toucher toute personne utilisant internet, que ce soit sur son mobile, sur son ordinateur, sur sa télé ou tout autre appareil connecté. Il est essentiel que chacun ait conscience qu’il doit se protéger, et protéger ses données sur tout appareil connecté à internet, que ce soit à la maison, à l’école ou au travail. La "Journée pour un internet plus sûr" sensibilise à ces menaces potentielles et distribue des ressources et des informations qui aident les gens à adopter des pratiques en ligne plus sûres. Et en cette année de Jeux Olympiques, la France devient une cible de choix.

Ci-dessous une liste de conseils pour nous aider dans ce sens :

Éduquer et encourager les changements positifs

• Expliquer à sa famille et à ses amis comment préserver la confidentialité de leurs informations personnelles en ligne en les encourageant à ne pas communiquer leur nom à des inconnus et à ne pas donner d’informations sur leur lieu de résidence.

• Établir des règles en ligne claires que les enfants et les adolescents doivent respecter ; il peut s’agir de créer des listes de sites Web et d’applications autorisés ou de demander l’autorisation des parents pour certaines activités.

• Veiller à ce que tous les membres de la famille comprennent l’importance des mots de passe forts, la manière de les créer et la raison pour laquelle ils ne doivent pas les partager avec d’autres personnes. D’autres bonnes pratiques en matière de mots de passe consistent à créer un mot de passe différent pour chaque compte, à éviter les expressions courantes et à utiliser des chiffres et des caractères spéciaux.

• Parler à sa famille de l’éducation aux médias et de la manière de repérer les sources non authentiques et les escroqueries potentielles.

• Expliquer ce que sont les tentatives d’hameçonnage et comment les identifier.

• Expliquer clairement que personne ne doit cliquer sur un lien suspect ou ouvrir des pièces jointes inattendues.

• Encourager les enfants et les adolescents à s’adresser à un adulte de confiance s’ils ne sont pas sûrs de ce qu’ils trouvent sur Internet ou s’ils sont préoccupés par un site Web ou une interaction particulière.

Anticiper les menaces potentielles

• Passer en revue les applications utilisées personnellement ou en famille et discuter de tout problème de sécurité lié à leur utilisation.

• Installer un logiciel antivirus adéquat et d’autres fonctions de sécurité telles que le contrôle parental pour prévenir les menaces.

• Exploiter la technologie VPN afin d’établir l’anonymat en ligne et de renforcer la sécurité lors de la navigation sur les réseaux publics.

• Encourager l’utilisation de l’authentification multifactorielle (MFA) afin de fournir des couches de sécurité supplémentaires.

• Encourager l’installation de mises à jour logicielles pour que les appareils restent à jour.

• Vérifier que les achats en ligne sont effectués sur des sites sécurisés (https). Les plateformes de commerce électronique sont souvent la cible des cybercriminels.

" Être en ligne ouvre la porte à diverses cybermenaces, des attaques dites d’ingénierie sociale aux violations de données. En prenant les mesures appropriées et en suivant certaines bonnes pratiques, nous pouvons créer un internet plus sûr pour tous, des enfants aux adultes." souligne Christophe Auberger, Cybersécurité Evangéliste (Fortinet).