Rivery et Synergy France signe un partenariat

février 2024 par MARC JACOB

Synergy France, ESN spécialisée dans la data depuis plus de trente ans est une société avec des convictions. Elle a réalisé son propre benchmark pour identifier des acteurs performants sur les problématiques de leurs clients pour être en mesure de leur proposer des solutions compatibles répondant à leurs besoins. Dans ce benchmark, Rivery a été identifié comme un partenaire essentiel et de confiance, non seulement pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale mais aussi pour optimiser la valeur de leurs données.

Afin de proposer une valorisation optimisée de la data, Synergy France s’appuie sur Rivery pour orchestrer l’ingestion des données, leur stockage et leur transformation sur une plateforme comme Snowflake. La combinaison fonctionne parfaitement. Une fois les données collectées, stockées et mises en sécurité, elles sont diffusées via les utilisateurs clients.

Les clients de Synergy France, comme toute les entreprises, font face à de nouveaux défis avec la migration dans le cloud de leurs données, l’exploitation des données en temps réel, la sécurisation des données, etc. Les données des clients de Synergy France doivent rester fiables et pour cela ils ont besoin d’une solution souple, performante et robuste qui va permettre de transporter les données de manière optimisée. Après avoir testé plusieurs solutions, leur choix s’est porté sur Rivery.

L’offre de Rivery mise à disposition des clients de Synergy France propose plus de 200 connecteurs natifs entièrement gérés sur des solutions très innovantes du marché. Rivery permet aussi une prise en charge de la réplication CDC et SQL, une interface “low code” et des zones de fichiers personnalisées afin de s’assurer que les données sont transférées vers le cloud de manière sécurisée.