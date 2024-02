Piwik PRO renforce son équipe de direction

février 2024 par Marc Jacob

Piwik PRO propose ses services à plus de 600 clients, à la fois sous forme payante et gratuite, à des milliers d’utilisateurs issus de différents secteurs et dont les cas d’usage sont très variés. L’entreprise a très bien terminé l’année 2023, avec une hausse de son chiffre d’affaires de 66 % par rapport à l’année précédente. Elle a également procédé au lancement de deux mises à jour produit majeures : sa nouvelle plateforme de données clients et un reporting amélioré pour l’e-commerce.

Afin de répondre aux exigences de ses clients et de mieux se préparer aux défis à venir, Piwik PRO réorganise son équipe de gestion de produits.

Kristian Humle Lauritsen, le nouveau CPO, bénéficie d’une expérience étendue dans le développement de produits SaaS, en particulier dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité des données. Plus tôt dans sa carrière, M. Lauritsen a mis en place des solutions d’analyse de données sur des sites corporate et développé de nouveaux produits et services financiers. Chez Siteimprove, il a contribué à la mise à l’échelle du portefeuille de la marque jusqu’à ce que celui-ci atteigne huit produits à succès, y compris une solution analytique. Avec Cookie Information, il a mis au point une organisation interne pour la gestion et le développement de produits, créant un portefeuille de solutions variées à partir d’un produit unique.

Kuba Bomba, actuel CPO, occupera désormais le poste de CTO. Dans ses nouvelles fonctions, il travaillera avec les équipes techniques afin de produire la feuille de route du produit et d’optimiser les processus de développement. M. Bomba travaille chez Piwik PRO depuis sa création, dédié à la réalisation des objectifs de l’entreprise en matière de développement produit et de croissance. En tant que CPO, il a supervisé le développement et la stratégie produit, en faisant de l’innovation et de l’intégration fluide des fonctionnalités une priorité. Il a également été chargé du lancement du plan Core freemium, qui se compose aujourd’hui de 10 000 comptes actifs qui assurent le suivi des données chaque mois.

MM. Lauritsen et Bomba travailleront ensemble à l’accélération de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie produit annoncée en septembre 2023. Piwik PRO est en passe de devenir la meilleure plateforme d’analyse numérique intégrée. Dotée de cette nouvelle équipe de direction, l’entreprise a déjà lancé une intégration fluide entre la suite analytique de Piwik PRO et la plateforme de gestion du consentement de Cookie Information. Les projets à venir incluent l’ajout de capacités de reporting en temps réel au premier semestre 2024.