Proton Pass pour Windows est lancé

février 2024 par Marc Jacob

Proton Pass pour Windows vient améliorer les capacités de l’extension de navigateur en s’intégrant encore davantage au système d’exploitation Windows, pour une gestion transparente de vos mots de passe. Cette nouvelle application dispose d’un mode hors-ligne, particulièrement important lors de vos voyages ou dans des zones où l’accès internet peut être limité, vous permettant ainsi d’accéder en toute sécurité à vos informations d’identification où que vous soyez. Cet engagement à fournir une expérience ininterrompue et sécurisée souligne la volonté de Proton de répondre aux besoins changeants de notre communauté.

Lors des six derniers mois, de nombreuses fonctionnalités sont en effet venues s’ajouter à Proton Pass, comme la prise en charge des cartes de crédit, l’authentification à deux facteurs intégrée, le partage sécurisé de mots de passe ou encore l’inclusion de Proton Pass au programme Proton Sentinel.

Proton Pass pour Windows renforce encore la sécurité des données des utilisateurs grâce à l’intégration de l’algorithme de hachage Argon2, inclus dans sa fonctionnalité de mode hors ligne, disponible pour les clients bénéficiant d’un abonnement Proton Pass Plus ou Unlimited. Cette méthode de chiffrement garantit que vos mots de passe et informations sensibles restent protégés contre tout accès non autorisé, même lorsque vous n’êtes pas connecté à internet. Cette approche garantit le plus haut niveau de sécurité et d’intégrité des données.

Les utilisateurs peuvent accéder en toute sécurité à leurs informations stockées hors ligne, garantissant ainsi que leurs données sont toujours à portée de main. De plus, nous garantissons que toutes les mises à jour sont synchronisées et gérées avec les normes de sécurité les plus élevées une fois connecté. Cette stratégie à deux niveaux garantit à la fois commodité et sécurité de premier ordre pour les données de nos utilisateurs. Argon2, reconnue pour sa défense contre les attaques par force brute, souligne notre engagement inébranlable à protéger la confidentialité des utilisateurs avec les mesures de sécurité les plus robustes disponibles.

Proton Pass for Windows est disponible dès aujourd’hui.