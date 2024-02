Private Discuss et UBCOM lancent une solution de visioconférence anti-deepfake

février 2024 par Marc Jacob

Private Discuss, éditeur français de solution de visioconférence chiffrée et souveraine, s’associe à UBCOM pour proposer une solution de visioconférence intégrant un système d’authentification renforcée qui empêche l’utilisation de deepfake lors des échanges. Cette solution innovante s’adresse aux organisations et aux utilisateurs qui disposent de forts privilèges d’accès ou de pouvoirs exécutifs opérationnels, et qui ont besoin de garantir l’identité et la fiabilité de leurs interlocuteurs. Grâce à la technologie utilisée, la solution vérifie à la fois la bande audio et le système visuel du correspondant, et détecte toute tentative de falsification ou d’usurpation.

Les entreprises face au défi du deepfake



Face à l’essor des IA génératives, capables de produire des images, des vidéos, de la musique ou de la voix, les entreprises doivent se prémunir contre les risques de désinformation et d’usurpation d’identité. Ces IA ont en effet déjà été utilisées à des fins malveillantes, avec des conséquences parfois graves comme cela a été le cas d’une entreprise basée à Hong Kong qui a été victime d’une arnaque par deepfake en janvier 2024, quand un employé a transféré 26 millions de dollars à des escrocs qui se faisaient passer pour des cadres supérieurs de l’entreprise lors d’une vidéoconférence.

Une étude 2022 réalisée par les universités d’Oxford, de Brown et de la Royal Society pointait déjà l’efficacité des deepfakes qui avait réussi à tromper 78% des internautes. Un taux alarmant il y a deux ans et qui s’est potentiellement accru aujourd’hui avec les progrès technologiques qui rendent ces faux contenus redoutables.

La solution anti-deefake (visioconférence durcie)

La solution proposée par Private Discuss offre une simplicité d’utilisation et une flexibilité optimale. Le donneur d’ordre n’a pas à effectuer de démarches particulières, et le receveur de l’ordre peut demander une authentification supplémentaire basée sur une connaissance d’information. Le système s’assure que la caméra et le terminal utilisés sont bien enregistrés dans l’annuaire de Private Discuss, et qu’ils sont conformes aux normes de sécurité. Un code couleur (vert, orange, rouge) indique le niveau de confiance accordé au correspondant. En cas de doute, un code de validation peut être envoyé par message et validé simultanément par les deux parties. Cette procédure, réalisée en direct pendant l’échange, rend impossible le contournement du système, car il faudrait alors briser le chiffrement de la liaison entre les deux terminaux. L’authentification renforcée permet ainsi de valider une procédure dite de "Call Back", très utilisée dans le secteur bancaire, ou de notifier une instruction exécutive dans un groupe.

La solution est conçue pour les systèmes exposés et les utilisateurs à forts privilèges (administrateur système, direction opérationnelle, direction exécutive, direction générale, présidence, etc.), et elle assure à l’organisation un contrôle dynamique et sans intervention d’un tiers de l’authentification. Une organisation peut déployer autant de systèmes que nécessaire, avec une procédure d’enrôlement rapide et facile. La solution respecte également la réglementation en vigueur, et peut intégrer une triple authentification biométrique basée sur la signature du spectre vocal du correspondant.

Elle fonctionne sur Androïd, iPhone, Windows et macOS. Elle aussi simple que possible :

Rouge : Compromission avérée

Orange : Authentification simple conforme

Vert : Double authentification

Un duo gagnant souverain et de confiance

Sans recourir à une technologie tierce, dans un écosystème technique totalement souverain et chiffré, la solution Private Discuss devient la première offre mondiale capable de contrer le risque de deepfake en direct.

Depuis de nombreuses années, la collaboration entre Private Discuss et UBCOM fait de ce dernier, le premier intégrateur de la solution en Suisse. UBCOM accompagne les clients de Private Discuss dans la mise en place des gouvernances opérationnelles de la solution, afin de renforcer l’avantage technologique par une ingénierie sociale transparente, efficace et simple, qui facilite le déploiement.